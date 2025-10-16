विज्ञापन
इस वीडियो में महक पारंपरिक सूट-सलवार, मांग में सिंदूर, लाल चूड़ा, और गले में मंगलसूत्र पहने नजर आ रही हैं. उनकी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास ने वीडियो को और खास बना दिया है.

लड़कियों को यूज करते हैं! हिंदू लड़के से शादी के बाद मुस्लिम लड़की ने बताई क्या-क्या सच्चाई ? वायरल हुआ Video
हिंदू लड़के से शादी के बाद मुस्लिम लड़की ने क्या-क्या सच्चाई बताई, Video

Muslim Woman Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर महक नाम की एक मुस्लिम लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. महक का इंस्टाग्राम अकाउंट @ex_muslim_mahek नाम से है, जहां वह अपने जीवन से जुड़ी बातें साझा करती हैं. इस वीडियो में महक पारंपरिक सूट-सलवार, मांग में सिंदूर, लाल चूड़ा, और गले में मंगलसूत्र पहने नजर आ रही हैं. उनकी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास ने वीडियो को और खास बना दिया है.

रिश्तेदारों ने की थी डराने की कोशिश

वीडियो में महक बताती हैं कि जब उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वे एक हिंदू लड़के से शादी करना चाहती हैं, तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें काफी डराया. उन्होंने कहा कि शादी के बाद हिंदू परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि नुकसान पहुंचा सकता है. रिश्तेदारों ने यह तक कहा कि शादी के बाद महक को “मार दिया जाएगा या काटकर फेंक दिया जाएगा.”

महक ने दिया सकारात्मक जवाब

महक ने मुस्कुराते हुए कहा, “बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूं. मुझे खुश देखकर अब मेरा परिवार भी खुश है.” उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है. वीडियो पर हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिसमें लोग प्यार, सौहार्द और आपसी सम्मान का संदेश देख रहे हैं.

