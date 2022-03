चिड़ियों के लिए शख्स ने बनाया आलीशान बिल्डिंग, देखने के बाद दिल को अच्छा लगेगा

तस्वीर देखें.

तस्वीर में देखा जा सकता है कि इंसानों की बिल्डिंग्स की तरह पक्षियों के लिए भी बिल्डिंग बनाई गई है. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है. इस तस्वीर को देखने के बाद लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

वायरल हो रही इस तस्वीर को ACPAshishKumar नाम के ट्विटर यूज़र ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक कैप्शन भी शेयर किया है. कैप्शन में लिखा है- This Man made Nest for Birds provide shelter to many Birds.मतलब इस शख्स ने पक्षियों के रहने के लिए घर बनाया है.

इस तस्वीर पर सोशल मीडिया में कई कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. एक यूज़र ने कहा है- बहुत ही बेहतरीन आइडिया है. वहीं एक अन्य यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा है- वाकई में दिलचस्प फोटो है.

बुलडोजर के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्‍न, भगवा रंग से खेली गई होली