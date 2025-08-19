शिलाजीत के फायदे, आयुर्वेदिक गुण व नुकसान | Shilajit Khane Ke Fayde aur Nuksan

Shilajit Benefits, Medicinal Uses and Side Effects in Hindi: शिलाजीत (Shilajit) का इस्तेमाल हजारों सालों से आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया जाता रहा है. जिसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बुढ़ापे में शरीर में मजबूती, प्रजनन क्षमता में सुधार और कैंसर से लड़ने की शक्ति दे सकते हैं. बता दें, आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका प्रयोग अक्सर एक एडाप्टोजेन (Adaptogen) के रूप में किया जाता है. एडाप्टोजेन एक प्रकार की जड़ी-बूटी है, जो शरीर को तनाव से निपटने में मदद करती है. यानी शिलाजीत का सेवन करने से काफी हद तक फिजिकल, इमोशनल और एनवायर्नमेंटल स्ट्रेस से राहत मिल सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं, इसके फायदे और नुकसान के बारे में.

शिलाजीत के फायदे, आयुर्वेदिक गुण व नुकसान | Shilajit Benefits, Medicinal Uses and Side Effects in Hindi

शिलाजीत के फायदे | Benefits of Shilajit in Hindi

1. टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ा सकता है : माना गया है कि शिलाजीत का सेवन करने से पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ती है. रिसर्च से पता चला है कि प्रतिदिन 500 मिलीग्राम शिलाजीत लेने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ सकता है.



2. सूजनरोधी : शिलाजीत में शक्तिशाली सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं. आयुर्वेदिक मेडिसिन में, इसके गुण आयु सीमा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं. इसी के साथ यह कुछ बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं.



3. तनाव कम करने में कारगर : कुछ प्रमाण बताते हैं कि शिलाजीत तनाव कम कर सकता है. इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो शरीर को तनाव मुक्त रखने में मदद कर सकते हैं.

Also Read: अंजीर खाने के फायदे और नुकसान | Anjeer Khane Ke Fayde aur Nuksan

4. वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद करता है : रिसर्च से पता चला है कि शिलाजीत में पाया जाने वाला फुल्विक एसिड नामक गुण एंटीवायरल गुणों से युक्त हो सकता है. यह सूजन को कम कर सकता है और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम कर सकता है.

Also Read: Asthma Treatment, Causes, Signs, Diagnosis| अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

5. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मददगार : अगर आप चाहते हैं कि इम्यूनिटी मजबूत बनी रहे, तो आप शिलाजीत का सेवन कर सकते है. बताया जाता है कि शिलाजीत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी मददगार है.



6. हड्डियों की मजबूती : शिलाजीत हड्डियों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. कई स्टडी में बताया गया है ऑस्टियोपीनिया (Osteopenia) के जिन पीड़ित लोगों ने रोजाना शिलाजीत का सेवन किया है, उनकी हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार को मिला है.



7. अल्जाइमर रोग को रोकने में मदद : शिलाजीत उन लोगों के लिए भी लाभदायक माना गया है, जो अल्जाइमर से पीड़ित है. बता दें, शिलाजीत में मौजूद फुल्विक एसिड मस्तिष्क में सूजन को कम करने में कारगर पाया गया है.

शिलाजीत के नुकसान | Disadvantages of Shilajit

शिलाजीत आयरन के स्तर को बढ़ा सकता है. इसलिए, हेमोक्रोमैटोसिस (रक्त में आयरन की अधिकता) जैसी स्थितियों वाले लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

शिलाजीत का सेवन करने से कभी-कभी गले में खराश, सिरदर्द और चक्कर आने का कारण बन सकते हैं.

शिलाजीत का सेवन करने से एलर्जी संबंधी परेशानी हो सकती है. ऐसे में अगर आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो इसे लेना अवॉइड करें.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet | Lifestyle

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)