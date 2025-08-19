जया बच्चन के गुस्से पर ये क्या बोल गईं अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली, इशारों-इशारों में कह दी बड़ी बात

जया बच्चन किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. वह अपने समय की सबसे सफल एक्ट्रेसेज में से एक हैं. हालांकि पिछले कुछ सालों में वह अपनी गुस्सैल इमेज के लिए चर्चा में रही हैं. उनके कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें वह फैन्स या पैपराजी पर अपना गुस्सा उतारती नजर आती हैं. वह अक्सर पैपराजी या फैन्स की क्लास लेते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती हैं. हाल ही में संसद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जया बच्चन एक ऐसे शख्स को धक्का देती हुई दिखाई दे रही थीं जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. इस वायरल वीडियो की काफी आलोचना हुई और सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के 'रूड' व्यवहार को खूब क्रिटिसाइज किया जा रहा है. कई रिएक्शन्स के बीच अब अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली का एक रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक इवेंट में रुपाली गांगुली से जया बच्चन के व्यवहार पर उनकी राय पूछी गई थी.

रुपाली गांगुली जया बच्चन के से ये चीज नहीं सीखना चाहतीं

एक इवेंट के वीडियो में रुपाली गांगुली जिन्हें अब अनुपमा के नाम से जाना जाता है, बताती हैं कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में जया बच्चन से एक्टिंग सीखी थी. वह यह भी याद करती हैं कि जया बच्चन ने उनके पिता की फिल्म कोरा कागज में काम किया था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था. हालांकि वह आगे कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वह जया बच्चन से ऐसा व्यवहार नहीं सीखेंगी. उन्होंने कहा था, "जया जी को देखकर, उनका काम देखकर मैंने शुरुआती दिनों में ही एक्टिंग सीखी थी. उम्मीद करती हूं कि उनसे उनके जैसा बर्ताव ना सीखूं."

कंगना रनौत ने जया बच्चन के वायरल वीडियो पर क्या कहा ?

इससे पहले बॉलीवुड स्टार से राजनेता बनीं कंगना रनौत ने भी जया बच्चन के वायरल वीडियो पर अपनी राय शेयर की थी. एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कंगना रनौत ने जया बच्चन को सबसे बिगड़ैल और प्रिविलेज्ड महिला बताया था. उन्होंने यह भी लिखा था कि लोग जया बच्चन के नखरे इसलिए सहते हैं क्योंकि वह अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में कहा था कि यह बहुत ही शर्मनाक है.