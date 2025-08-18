क्या सचमुच बेंगलुरु मेट्रो है सबसे महंगी? लगेज चार्ज पर इंटरनेट पर बवाल

Bengaluru Metro luggage charge: बेंगलुरु मेट्रो को देश की सबसे महंगी मेट्रो कहकर एक यात्री ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. यात्री ने दावा किया कि उसे सिर्फ अपने लगेज के लिए अतिरिक्त 30 रुपये देने पड़े. यह पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गई और हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

तस्वीर के साथ पोस्ट हुई वायरल (Bangalore Metro expensive)

X (ट्विटर) पर @avinashchanchl नामक यूजर ने अपने बैग और 30 रुपये के टोकन की तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा, मैं हैरान हूं कि बेंगलुरु मेट्रो में इस बैग के लिए मुझे 30 रुपये देने पड़े. यह पहले से ही सबसे महंगी मेट्रो है और अब बोझ और बढ़ रहा है. इस पोस्ट को अब तक 62 हजार से ज्यादा व्यूज, एक हजार लाइक्स और 150 से अधिक कमेंट्स मिल चुके हैं.

यूजर्स में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं (Bengaluru metro luggage rule)

कुछ लोग इस चार्ज को सही बता रहे हैं, तो कुछ इसे आम लोगों पर बोझ मान रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 30 रुपये ज्यादा नहीं हैं, यह तो वाजिब कीमत है. वहीं दूसरे ने कहा, ये जानबूझकर उन लोगों को बाहर करने की कोशिश है...जो रोजमर्रा का सामान लेकर चलते हैं. कुछ यूजर्स का तर्क है कि बैग अगर स्कैनर में फिट हो जाए तो कोई चार्ज नहीं लगता.

असल नियम क्या कहते हैं? (Bengaluru transport news)

बेंगलुरु मेट्रो की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि 15 किलो से ज्यादा वजन ले जाने पर 50 रुपये का शुल्क लगेगा, जबकि दिल्ली मेट्रो में 25 किलो तक का एक बैग ले जाने की इजाजत है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्री दो बैग ले जा सकते हैं, जिनका वजन 32 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए.

