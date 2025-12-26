AMU में टीचर की हत्या का वीडियो आया सामने, सड़क पर गिरे थे दानिश, वे झुककर सिर में मारते रहे गोलियां

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश को गोली मारने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में हत्यारा शिक्षक को 6 गोलियां मारता है. गोलियां मारकर हत्यारा टीचर को झुककर देखता भी है. फिर वो कुछ देर तक रुककर टीचर की मौत को कन्फर्म करके घटनास्थल से भाग जाता है.

राव दानिश पर चलाई 6 गोलियां

हालांकि, सीसीटीवी फुटेज काफी धुंधला है. लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि जैसे ही दानिश पर पहली गोली चली उनके साथ टहल रहे शख्स वहां से भागते दिख रहे हैं. इसके अलावा आसपास के लोग भी वहां से भाग रहे हैं. एक मिनट 3 सेकेंड के इस सीसीटीवी फुटेज में ये साफ पता चल रहा है कि हत्यारे राव दानिश को मारने के इरादे से ही आए थे.

गोलियां चलते ही अफरातफरी मच गई

राव दानिश अली को जैसे ही गोली लगी वो गिर गए. इसके बाद पीछे से आए हत्यारे ने एक के बाद एक 6 गोलियां मारते दिख रहा है. इसके बाद वो कुछ देर तक रुककर इंतजार भी करता है. जब उसे यकीन हो गया कि राव दानिश अली की मौत हो गई तो फिर वो वहां से भाग जाता है.

बुधवार की रात शिक्षक की कर दी गई हत्या

गौरतलब है कि राव दानिश AMU कैंपस स्थित एबीके हाईस्कूल में करीब 11 साल से बतौर कंप्यूटर शिक्षक काम कर रहे थे. बताया जा रहा है कि छात्रों और सहयोगियों के बीच उनकी पहचान एक शांत और अनुशासित टीचर के रूप में थी. गौरतलब है कि राव दानिश के ससुर कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं.

परिवारवालों ने भी राव दानिश की किसी से रंजिश की खबर से इनकार किया है. पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है. एएमयू कैंपस में एक टीचर की हत्या के बाद वहां काफी डर का माहौल है. पुलिस ने राव दानिश के हत्यारे को पकड़ने के लिए 6 टीमें बनाई है. सभी टीमें आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है.