रोटी बना रही हो या रंगोली... बच्चे की ज़िद पर मां ने टिफिन में दिखाई ऐसी कलाकारी, देखकर चकराया लोगों का दिमाग

स्कूल जाने वाले बच्चे टिफिन ले जाते वक्त अपनी मम्मी से ढेरों डिमांड करते हैं. किसी बच्चे को हर रोज़ लंच बॉक्स में नई-नई खाने के आइटम चाहिए होते हैं, तो किसी को खाने में कुछ ऐसा चाहिए होता है, जो दूसरों से अलग हो. आजकल की मम्मी तो अपने बच्चों की डिमांड पूरी करते-करते ही थक जाती हैं. वहीं, हमारे टाइम में तो मम्मी रोटी या पराठे के अलावा तो कुछ देती ही नहीं थीं और न ही हम बच्चे डिमांड कर पाते थे.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्चे की डिमांड काफी वायरल हो रही है. जिसमें उसकी मम्मी ने ऐसी रोटी बना डाली, जिसे देखकर यूजर्स का दिमाग चकरा गया. दरअसल, बच्चा मम्मी से कहता है कि उसे लंच में फूलों वाले पराठे चाहिए. जिसके बाद मम्मी ने ऐसी कलाकारी दिखाई कि मानो रोटी नहीं, रंगोली बना दी हो!

देखें Video:

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले महिला एक नॉर्मल रोटी बेलती है. उसके बाद उसे एक प्लास्टिक की टोकरी में चिपकाती है, जिससे टोकरी का फूल वाला प्रिंट रोटी पर आ जाता है. उसके बाद कटोरी और तरह-तरह की प्लास्टिक की चीजें लेकर रोटी पर बहुत सी डिजाइन बनाती है और रोटी को बिलकुल सजा देती है.

इसके बाद वो रोटी को पूरी तरह रंगोली की सजा देती है और सेक कर लंच में पैक कर देती है. जो देखने में काफी क्रिएटिव लग रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @priyakitchenvlog नाम के यूजर ने शेयर किया है. इस वीडियो को अबतक 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं और डेढ़ लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर मज़ेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बस कर बहन रोटी बना रही है या रंगोली. दूसरे यूजर ने लिखा- अपने बच्चों को मारती क्यों नहीं हो फालतू डिमांड के लिए. तूीसरे यूजर ने लिखा- इतना टाइम तो आज भी नहीं होता हमारे पास.

