मुफ्त में देखिए फिल्म बाबुल की दुआएं, जानें किस दिन हो रही है रिलीज

भोजपुरी सिनेमा जगत में जल्द ही पारिवारिक ड्रामा फिल्म 'बाबुल की दुआएं' रिलीज होने जा रही है. यह पारिवारिक ड्रामा फिल्म बी4यू यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगी.

प्रशांत सिंह की फिल्म 'बाबुल की दुआएं' 27 को होगी रिलीज
नई दिल्ली:

भोजपुरी सिनेमा जगत में जल्द ही पारिवारिक ड्रामा फिल्म 'बाबुल की दुआएं' रिलीज होने जा रही है. यह पारिवारिक ड्रामा फिल्म बी4यू यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगी. फिल्म के मुख्य अभिनेता प्रशांत सिंह ने इंस्टाग्राम के जरिए प्रसारित होने की जानकारी दी. उन्होंने फिल्म के बारे में एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में अभिनेता के साथ फिल्म के मुख्य कलाकार नजर आ रहे हैं. पोस्ट कर उन्होंने लिखा, "यूट्यूब प्रीमियर में देखिए भोजपुरी फिल्म 'बाबुल की दुआएं'. यह फिल्म 27 दिसंबर, शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ बी4यू भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होगी."

प्रशांत सिंह, काजल यादव, आकाश यादव, माया यादव, पायस पंडित, प्रशांत सिंह, आकाश यादव, विनोद मिश्रा, प्रेम दुबे, स्वीटी सिंह, संतोष श्रीवास्तव, प्रिया वर्मा, पुष्पेंद्र राय, पूनम मौर्य, अंशु तिवारी, सत्यप्रकाश, बंधू खन्ना, और संगीता श्रीवास्तव अजय कुमार झा द्वारा निर्देशित फिल्म 'बाबुल की दुआएं' में अहम भूमिका में हैं.

फिल्म की कहानी और पटकथा सत्येंद्र सिंह ने लिखी है. वहीं, संगीत ओम झा का है और इसकी सिनेमैटोग्राफी मनोज सिंह ने संभाली है. इसे संदीप सिंह, धीरेन्द्र कुमार और कुणाल तिवारी ने प्रोड्यूस किया है. हालांकि, मेकर्स ने पहले ही इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है. 4 मिनट 32 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक मां अपनी दो बेटियों की शादी के लिए कितनी चुनौतियों का सामना करती है.

इसकी शुरुआत में मां अपने पति से कहती है कि दोनों बेटियों की शादी कर देंगे, लेकिन अचानक से उसके पति का देहांत हो जाता है, जिसके बाद वह टूट जाती है और फिर उसकी बेटियां उसे समझाती हैं. आगे बड़ी बेटी को नौकरी मिल जाती है, लेकिन पड़ोसी उसे ताना देते रहते हैं. वहीं, कुछ समय बाद बड़ी बेटी की शादी का रिश्ता तय हो जाता है और शादी वाले दिन ही टूट जाता है. इसके बाद कई रिश्ते तो आते, लेकिन अच्छे नहीं मिलते. आखिरकार एक ही घर के दो लड़कों का रिश्ता आता है और दोनों बहनों की शादी हो जाती है.
 

