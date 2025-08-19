कबाड़ में पड़े फ्रिज को बना दिया शानदार अलमारी, पेंटिंग से दिखाई ऐसी क्रिएटिविटी, खूबसूरती उड़ा देगी होश

हम सभी जानते हैं कि फ्रिज (Fridge) पानी को ठंडा करने, खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखने के काम आता है, वहीं जब फ्रिज खराब हो जाता है, तो हम उसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक खराब फ्रिज को आप बेहद ही खूबसूरत अलमारी में बदल सकते हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स खराब फ्रिज को एक सुंदर सी जूते की अलमारी यानी शू कैबिनेट (Shoe Cabinet) बनाते हुए नजर आ रहा है.



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स कबाड़ी वाले से एक खराब फ्रिज लेकर आया है, जिसके बाद वह इसे शू कैबिनेट में तब्दील कर देता है. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए शख्स ने लिखा, "एक ट्रैश स्टेशन पर एक फ्रिज मिला, जिसका मैंने अपसाइकल करके जूते यानी CROCS कैबिनेट बना दिया'. बता दें, कैबिनेट देखने से ऐसा लग रहा था, जैसे इसकी कीमत 10 से 15 हजार रुपए की है.

कबाड़ फ्रिज को सुंदर अलमारी बनाने के लिए शख्स ने सबसे पहले हार्डवेयर स्टोर से आयरन बेस पुट्टी ली और उसे अप्लाई किया, फिर रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया. इसके बाद शख्स ने फ्रिज के रैक को लकड़ी के स्लाइडर्स में बदल दिया और बाहर बेहद ही खूबसूरत मधूबनी पेंटिंग की. यकीनन लास्ट में अलमारी इतनी सुंदर दिखी कि कोई देखकर नहीं कह सकता है कि ये कभी एक पुराना फ्रिज था.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वीडियो देख लोगों ने की जमकर तारीफ



इस वीडियो को अब तक 2,083,966 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं, लाखों की संख्या में इसके व्यूज हैं. जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक शख्स ने लिखा, 'भाई कबाड़ को इतना खूबसूरत बनाने का किसी ने नहीं सोचा होगा', दूसरे शख्स ने लिखा, ' मेरा घर का फ्रिज खराब हो गया है, सोच रहा हूं कबाड़ी वाले की जगह आपको भेज दूं', एक अन्य शख्स ने लिखा, 'मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कोई इतना सुंदर शू कैबिनेट कैसे बना सकता है'.

