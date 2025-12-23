उन्नाव के चर्चित यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर नए मामले में FIR, सट्टेबाजी के बाद अब मारपीट पर फंसा

उन्नाव के नवाबगंज का रहने वाला अनुराग द्विवेदी, जो कभी अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और क्रिकेट प्रेडिक्शन के लिए सुर्खियों में रहता था, अब कानून के घेरे में पूरी तरह फंस चुका है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद अब अनुराग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. ताजा मामला मारपीट की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें अनुराग की लग्जरी थार गाड़ी का जिक्र FIR में किया गया है.

बस में घुसकर मारपीट: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर ने दर्ज कराई FIR

ताजा विवाद 6 दिसंबर की एक घटना से जुड़ा है. आरोप है कि उन्नाव के अजगैन कोतवाली क्षेत्र में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक बस, जो छात्रों को लेकर जा रही थी, उसे रोककर मारपीट की गई. थार सवार युवकों ने बस के अंदर घुसकर यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर के साथ मारपीट की. पुलिस की FIR में UP 35 BM 0001 नंबर की थार का स्पष्ट जिक्र है. जांच में सामने आया है कि यह गाड़ी यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की है. अजगैन पुलिस ने 7 से 8 अज्ञात युवकों और थार गाड़ी के नंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

ED की छापेमारी में क्या-क्या हुआ?

अनुराग द्विवेदी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा पहले ही कस चुका है. पश्चिम बंगाल में दर्ज एक सट्टेबाजी मामले में सम्मन मिलने के बाद भी पेश न होने पर ED ने यह बड़ी कार्रवाई की. 19 दिसंबर को ED ने अनुराग की 10 करोड़ रुपये से अधिक की लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया. बैंक खातों में जमा करीब 3 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच (Freeze) कर दिया गया है. छापेमारी के दौरान अनुराग के घर से 20 लाख रुपये की नकदी भी बरामद हुई. टीम ने मोबाइल, लैपटॉप और कई वित्तीय दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है.

कौन है अनुराग द्विवेदी और कैसे आया चर्चा में?

एक छोटे से गांव से निकलकर करोड़ों की संपत्ति बनाने वाला अनुराग द्विवेदी "फैंटेसी क्रिकेट प्रेडिक्शन" के जरिए यूथ के बीच काफी लोकप्रिय हुआ. अनुराग सट्टेबाजी और प्रेडिक्शन ऐप के जरिए करोड़ों की कमाई करने के बाद दुबई शिफ्ट हो गया था. बीती 21 नवंबर को दुबई के एक क्लब में अपनी प्रेमिका के साथ भव्य शादी करने के बाद वह सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में आया था.

क्रिकेट सट्टेबाजी में प्रेडिक्शन के जरिए करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने के आरोपों के बाद अब जांच एजेंसियां उसकी आय के स्रोतों की परतें उधेड़ रही हैं. फिलहाल अनुराग द्विवेदी के घर पर ताले लटके हैं और वह फरार बताया जा रहा है. एक तरफ ED आर्थिक अपराधों की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ मारपीट के मामले ने स्थानीय पुलिस को भी कार्रवाई का मौका दे दिया है.