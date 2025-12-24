YouTube से लाखों कमाने के 7 कमाल के तरीके, हर कोई कर सकता है कमाई

YouTube से पैसे कमाने के एक नहीं बल्कि कई तरीके होते हैं. बहुत से लोग अपने फुल टाइम करियर के साथ YouTube पर कॉन्टेंट बनाना पसंद करते हैं. वहीं, कुछ तो अपनी जॉब छोड़कर YouTube में फुल टाइम व्लॉगर बन चुके हैं. अब इन दोनों में से आप कुछ भी चुनें, सभी के लिए ये वीडियो प्लैटफॉर्म पैसे कमाने के 7 ऑप्शन देता है. आज आपको उन्हीं सात ऑप्शन्स के बारे में यहां बताते हैं.

1. YouTube AdSense

YouTube से कमाने का सबसे पॉपुलर तरीका AdSense है. जब आपका चैनल YouTube Partner Program के लिए एलिजिबल हो जाता है, तब आपके वीडियो पर ads दिखाए जाते हैं. इसके लिए चैनल पर कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर्स और 4,000 घंटे का वॉच टाइम या 10 मिलियन Shorts व्यूज़ जरूरी होते हैं.

2. Brand Promotion और Sponsorship

जब आपके चैनल पर अच्छे सब्सक्राइबर्स और एनगेजमेंट हो जाते हैं, तब ब्रैंड्स आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं. आप उनके प्रोडक्ट्स या सर्विस को अपने वीडियो में प्रमोट करके अच्छी कमाई कर सकते हैं. कई बार Sponsorship से मिलने वाला पैसा AdSense से भी ज्यादा होता है.

3. Affiliate Marketing

ज्यादातर छोटे व्लॉगर्स Affiliate marketing से ही अपनी कमाई करते हैं. इसमें आप किसी प्रोडक्ट का लिंक अपने वीडियो डिसक्रिप्शन में डालते हैं. जब कोई उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है, तो आपको कमीशन मिलता है. Amazon, Flipkart जैसे प्लैटफॉर्म्स इसके लिए पॉपुलर हैं.

4. YouTube Shorts

YouTube Shorts से भी अब क्रिएटर्स पैसे कमा सकते हैं. Shorts के व्यूज़ ज्यादा आते हैं और अगर आपका कंटेंट वायरल हो जाए, तो अच्छी कमाई हो सकती है. Shorts से subscribers भी तेजी से बढ़ते हैं,.

5. अपने प्रोडक्ट्स बेचना

अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट हैं, तो अपना कोर्स, e-book या डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. YouTube के जरिए ऑडियंस बनाकर आप सीधे उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी इनकम स्टेबल रहती है.

6. Live Streaming और Super Chat

Live stream के दौरान व्यूयर्स Super Chat और Super Stickers के जरिए आपको पैसे भेज सकते हैं. इसके अलावा चैनल मेंमबशिप से भी कमाई होती है.

7. Service प्रोमोशन

YouTube को आप अपने टैलेंट का शोकेस भी बना सकते हैं. जैसे Video editing, Digital marketing, Coaching आदि. इससे क्लाइंट्स मिलते हैं और ऑफलाइन इनकम भी होती है.