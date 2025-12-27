लंदन में IT प्रोफेशनल का भारतीय पासपोर्ट को लेकर छलका दर्द, बताया क्या-क्या दिक्कतें आती हैं पेश

दुनिया में आपके देश का क्या रसूख है, इसका अंदाजा उन लोगों को होता है जो पासपोर्ट के जरिए विदेश में आना-जाना करते रहते हैं. यही वजह है कि दुनियाभर में पासपोर्ट की रैंकिंग भी जारी होती है. जिसकी जितनी अच्छी रैंकिंग उसका उतना रुतबा. उच्च रैंकिंग वाले पासपोर्ट से आप कई देशों में बिना वीजा या ऑन-अराइवल वीजा के प्रवेश कर सकते हैं. इससे समय और पैसे दोनों बचते हैं. लंदन में काम करने वाले भारतीय टेक प्रोफेशनल कुनाल कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी.

पासपोर्ट बना मुसीबत का सबब

इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि भारतीय पासपोर्ट होने से उनकी जिंदगी आसान नहीं बल्कि मुश्किल हो गई है. उनकी पोस्ट ने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. कुनाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि यूरोप में रहते हुए भी वह डबलिन में दोस्तों के साथ क्रिसमस नहीं मना सके, क्योंकि नए वीजा के लिए समय नहीं था. उन्होंने बताया कि हर बार लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, बार-बार वही दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं और शेंगेन वीजा के लिए घंटों तैयारी करनी पड़ती है.

ये भी पढ़ें : मिल गया कैंसर का इलाज! मेंढक की आंतों में छिपा जादुई बैक्टीरिया, जापानी एक्सपर्ट की खोज ने चौंकाया

रुपये की गिरावट का असर

उन्होंने यह भी कहा कि भारत में किए गए निवेश अब उतने फायदेमंद नहीं लगते क्योंकि रुपये की कीमत लगातार गिर रही है. पहले जो रिटर्न अच्छे लगते थे, अब करेंसी डेप्रिसिएशन जोड़ने पर नुकसान जैसा लगता है. कुनाल ने भारत लौटने पर खराब हवा का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “ जब आप बाहर निकलते हैं और इसे फेफड़ों में महसूस करते हैं.” कई लोगों ने माना कि प्रदूषण अब सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, बल्कि जीवन और करियर के फैसलों को भी प्रभावित कर रहा है.

पुराने सिस्टम की दिक्कतें

उन्होंने भारतीय बैंकिंग और KYC जैसी प्रक्रियाओं को भी पुराना बताया. “अंतहीन पेपरवर्क, देरी, बार-बार फॉलो-अप”—ये सब उस डिजिटल दुनिया से मेल नहीं खाते जिसमें भारतीय टेक प्रोफेशनल काम करते हैं. कुनाल ने ये भी साफ किया कि उनकी बात देश के खिलाफ नहीं है. उन्होंने लिखा, “मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं थक गया हूं.” लेकिन कई लोगों ने चेतावनी दी कि ऐसी बातें करने पर लोग आपको “देश छोड़ने” जैसी बातें कह सकते हैं.

ये भी पढ़ें : न नदियां, न झीलें… फिर भी UAE में पानी की कमी क्यों नहीं है?

लोगों की प्रतिक्रिया

पोस्ट पर कई लोगों ने सहमति जताई. एक यूजर ने लिखा, “मेरे पास पैसे हैं, लेकिन पासपोर्ट की वजह से यात्रा नहीं कर सकता, हर जगह वीजा चाहिए.” दूसरे ने कहा, “आप पासपोर्ट की कीमत तब समझते हैं जब वह दो महीने वीजा ऑफिस में पड़ा रहता है.”