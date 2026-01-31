राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में सांस लेना तक दूभर हो जाता है. हालात ये हैं कि दिल्‍ली का एक्‍यूआई सर्दियों में ज्‍यादातर खराब या बहुत खराब रहता है और कई बार गंभीर श्रेणी में भी पहुंच जाता है. दिल्ली में इस साल जनवरी में पिछले वर्ष की तुलना में वायु गुणवत्ता में मामूली गिरावट देखी गई है, जिसमें 30 जनवरी तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 307 रहा, जबकि 2025 में इसी अवधि के दौरान यह 306 था. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के हालिया विश्लेषण से यह बात सामने आई है.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के विश्लेषण के मुताबिक, जनवरी 2026 पिछले पांच वर्षों में अब तक का दूसरा सबसे स्वच्छ आबोहवा वाला जनवरी महीना बनकर उभरा है.

ये भी पढ़ें: द‍िल्‍ली के इस कैफे ने कैसे क‍िया AQI 25, यह वायरल तरीका हर घर में होना चाह‍िए लागू

12 दिन खराब, 14 दिन बहुत खराब

विश्लेषण से पता चला है कि जनवरी 2026 में अब तक दिल्ली में दो दिन वायु गुणवत्ता 'मध्यम', 12 दिन 'खराब', 14 दिन 'बहुत खराब' और दो दिन 'गंभीर' रहे.

तुलनात्मक रूप से, जनवरी 2025 में दो 'मध्यम' दिन, 13 'खराब' दिन और 16 'बहुत खराब' दिन दर्ज किए गए थे. वहीं, उस दौरान वायु गुणवत्ता के लिहाज से कोई भी दिन 'गंभीर' श्रेणी में नहीं रहा था.

ये भी पढ़ें: सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी



शून्‍य से 50 के बीच का एक्‍यूआई अच्‍छा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शून्य से 50 के बीच के एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर श्रेणी में रखा गया है.