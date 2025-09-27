विज्ञापन
भारत के 'स्टील मैन' ने बनाया 17वां वर्ल्ड रिकॉर्ड, अटारी बॉर्डर पर उठाया 261 Kg का पिलर, थर्रा गए पाकिस्तानी

17 अगस्त 2025 को, पंजाब के अटारी बॉर्डर पर, विस्पी ने हरक्यूलिस पिलर्स चैलेंज में 261 किलोग्राम (575.4 पाउंड) का वजन सफलतापूर्वक उठाया, जो इस श्रेणी में किसी पुरुष द्वारा उठाया गया सबसे भारी वजन का रिकॉर्ड है.

Steel Man of India विस्पी खराड़ी ने बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Steel Man Of India: "स्टील मैन ऑफ़ इंडिया" के नाम से मशहूर भारतीय मार्शल आर्टिस्ट विस्पी खराड़ी ने एक बार फिर अपनी ताकत से दुनिया को हैरान कर दिया है और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. 17 अगस्त 2025 को, पंजाब के अटारी बॉर्डर पर, विस्पी ने हरक्यूलिस पिलर्स चैलेंज में 261 किलोग्राम (575.4 पाउंड) का वजन सफलतापूर्वक उठाया, जो इस श्रेणी में किसी पुरुष द्वारा उठाया गया सबसे भारी वजन का रिकॉर्ड है.

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, प्रत्येक पिलर्स का वज़न लगभग आधे पोलर बियर के बराबर था. विस्पी को एक मिनट तक वज़न उठाना था, लेकिन उन्होंने उससे भी ज़्यादा वज़न उठाया और 67 सेकंड तक पिलर्स को पकड़े रखा, जिसके बाद हज़ारों दर्शकों ने तालियां बजाईं. विशाल पिलर्स को कई लोगों द्वारा अपनी जगह पर रखना पड़ा, उसके बाद विस्पी ने एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर वज़न से जुड़ी ज़ंजीरों को पकड़कर इसे संभाला.

अपनी उपलब्धि के बाद, विस्पी ने यह रिकॉर्ड भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया और अपने गुरु शिहान और हंशी को उनके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. यह उनका 17वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

विस्पी का हरक्यूलिस पिलर्स के साथ एक मज़बूत इतिहास रहा है. नवंबर 2024 में, उन्होंने 2 मिनट 10.75 सेकंड में हरक्यूलिस पिलर्स (पुरुष) को सबसे लंबे समय तक थामे रखने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें उनका वज़न क्रमशः 166.7 किलोग्राम और 168.9 किलोग्राम था.

उनके पहले के रिकॉर्डों में एक मिनट में अपनी गर्दन से 21 लोहे की छड़ें मोड़ना (2019), कीलों के ढेर पर 528 किलोग्राम कंक्रीट तोड़ना (2022), और 2025 में अपने शरीर पर लगभग एक जिराफ़ के वज़न के बराबर 1,819 किलोग्राम वज़न उठाना शामिल है. विस्पी मानव शक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और भारत और दुनिया भर में दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं.

