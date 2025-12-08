विज्ञापन
महाराष्ट्र में इस भैंस को देख गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैरान, सुनिए..2 फीट की 'राधा' की कहानी

मलावाड़ी गांव की 'राधा' दुनिया की सबसे छोटी भैंस बन गई है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद अब वह पूरे देश की नई प्यारी स्टार बन चुकी है.

महाराष्ट्र में इस भैंस को देख गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैरान, सुनिए..2 फीट की 'राधा' की कहानी
इस भैंस को देखकर खा जाएंगे धोखा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रह गया था हक्का-बक्का

Worlds Smallest Buffalo: महाराष्ट्र के मलावाड़ी गांव की शांत गलियों में इन दिनों एक खास मेहमान सबका ध्यान खींच रही है. इस छोटी-सी भैंस का नाम है राधा, जो अब दुनिया की सबसे छोटी भैंस के तौर पर मशहूर हो चुकी है. लोग दूर-दूर से उसे देखने आ रहे हैं और गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है.

राधा में क्या खासियत है?

राधा की ऊंचाई सिर्फ 2 फीट 8 इंच है. वह त्रिंबक बोराटे के फार्म पर रहती है और मुर्रा हाइब्रिड नस्ल की भैंस है. आम भैंसें जहां 8 से 9 फीट लंबी होती हैं, वहीं राधा उनसे काफी छोटी है.

13 से ज्यादा एग्जिबिशन में हुई शामिल?

त्रिंबक बोराटे के बेटे अनिकेत एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर चुके हैं, वह राधा को फार्म शो में लेकर गए थे. राधा ने पहली बार 21 दिसंबर को एक इवेंट में हिस्सा लिया और अब तक वह 13 से ज्यादा एग्जिबिशन में जा चुकी है. उसकी क्यूटनेस और शांत स्वभाव ने लोगों का दिल जीत लिया.

गिनीज रिकॉर्ड में हुई शामिल

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में राधा का नाम दर्ज होने के बाद उसका परिवार बहुत खुश है. अनिकेत का कहना है कि अब राधा इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करेगी और दुनिया भर में लोगों का दिल जीतेगी.

बड़ी भैंस ‘किंग कांग' से तुलना

दुनिया के सबसे लंबे भैंसे की बात करें तो, थाईलैंड की मशहूर भैंस किंग कांग की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा है. राधा उससे लगभग 4 फीट छोटी है, लेकिन  पॉपुलैरिटी में किसी से कम नहीं है.

राधा का डेली रूटीन क्या है?

राधा को खेत के पास घूमना, हरी घास खाना और पानी में खेलना बहुत पसंद है. वह दूसरी भैंसों की तरह ही शांत स्वभाव की है, लेकिन उसका छोटा आकार उसे सबसे खास बनाता है.

