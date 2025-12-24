इस फिल्म में धमाके के लिए इस्तेमाल हुआ 8415 लीटर तेल, 32 किलो बारूद, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल

A film included in the Guinness Book of World Records : हॉलीवुड फिल्में अपने रियल एक्शन और स्टंट के लिए जानी जाती हैं. टॉम क्रूज समेत कई हॉलीवुड स्टार्स हैं, जो अपनी जान पर खेलकर खतरनाक स्टंट को अंजाम देते हैं. मेकर्स भी दर्शकों को रियल विजुअल्स एक्सपीरियंस देने के लिए पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं. हॉलीवुड में ज्यादातर एक्शन, स्टंट, घटनात्मक सीन को रियल में शूट किया जाता है, जिससे दर्शकों के शक की जरा भी गुंजाइश ना हो. ऐसी एक नहीं बल्कि कई फिल्में हैं. आज हम आपको बताएंगे उस फिल्म के बारे में जिसमें डायरेक्टर ने एक धमाके वाले सीन को रियलस्टिक बनाने के लिए असली गोला-बारूद का धमाका किया.

इस फिल्म में एक धमाका सीन के लिए 8415 लीटर तेल और 32 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया था और इस वीडियो में आप इस सीन का बीटीएस और फिल्म का रियल दोनों सीन को करीब से देख सकते हैं. इस फिल्म का यह सीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. अब बताते हैं कि यह दिल दहला देने वाला सीन आखिर किस फिल्म का है. यह सीन साल 2015 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म स्पेक्ट्रा का है, जिसमें डेनियल क्रेग और लिया सेडॉक्स लीड रोल में थे. इस सीन में यह जोड़ी खड़ी हुई इस धमाके को देख रही है.

इस फिल्म का बजट तकरीबन 245 से 300 मिलियन डॉलर का था और इसने वर्ल्डवाइड 880 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. यह बॉन्ड फ्रेंचाइजी की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है और साल 2015 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी. इस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर भी मिला था.





बॉन्ड फ्रेंचाइजी की फिल्म स्काईफॉल (2012) इसका प्रीक्वल है और इसे सैम मेंडेस ने डायरेक्ट किया था. वहीं, इस फिल्म का सीक्वल नो टाइम टू डाई (2021) है. डेनियल क्रेग बॉन्ड फ्रेंचाइजी की चार फिल्में कसिनो रॉयल (2006), क्वांटम ऑफ सोलेस (2008), स्काई फॉल (2012) और नो टाइम टू डाई (2021) कर चुके हैं.

चारों ही फिल्मों वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई हैं. हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का अपना अलग फैन बेस हैं. ना सिर्फ हॉलीवुड बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में इसे खूब प्यार मिला है.



