पिता के जाने के 2 हफ्ते बाद खुला बड़ा राज! बेटे को पता चला 18.5 लाख का लोन, इंटरनेट पर छिड़ी बहस

Guy Discovered Father Loan After Demise: अपने पिता को खोना ही दिल तोड़ देने वाला होता है, लेकिन सोचिए, इस सदमे से उबर भी न पाए हों और अचानक बैंक जाकर पता चले कि पिता पर लाखों का लोन बकाया है...वह भी ऐसा लोन, जिसके बारे में परिवार को कभी बताया ही नहीं गया था. रेडिट पर एक यूजर ने अपनी यही दर्दभरी और चौंकाने वाली कहानी शेयर की, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि, 'क्या वाकई कानूनी उत्तराधिकारी इतने बड़े कर्ज के लिए जिम्मेदार होते हैं?'

पिता के निधन के 2 हफ्ते बाद आया पहला झटका (Papa Ke Nidhan Par Mila Bacha Hua Loan)

Reddit यूजर ने लिखा कि उसके पिता पंचायत सचिव थे. कुछ दिन पहले SBI में उनका खाता बंद कराने मां और बेटा पहुंचे. वहीं उन्हें पता लगा कि, पापा ने 18.5 लाख का पर्सनल लोन लिया हुआ था. इसमें केवल 7.9 लाख चुकाया गया. अभी भी 10.6 लाख बकाया है. EMI 36 हजार प्रति माह थी और ये EMI बेटे की सैलरी का लगभग 90% है...बेटे के मुताबिक वह इसे किसी भी हाल में वहन नहीं कर सकता.

लोन बीमा नहीं, तो क्या बेटे को भरना पड़ेगा पूरा कर्ज? (EMI 36000 Viral Post)

SBI अधिकारी ने कहा कि लोन का कोई बीमा नहीं है और कानून के हिसाब से कानूनी उत्तराधिकारी को कर्ज भरना होगा, पर असली उलझन तब हुई जब अधिकारी ने लोन एग्रीमेंट देने से मना कर दिया और कहा कि, 'पहले पूरा लोन चुकाओ, फिर मिलेगा' और इस अजीब जवाब ने बेटे को अधिकारी की नीयत पर शक करा दिया. यही वजह है कि उसने सारी बातचीत अब ईमेल के जरिए दर्ज करने का फैसला लिया.

Reddit पर क्या सलाह मिली? लोगों ने साफ कहा 'तुम जिम्मेदार नहीं हो' (Unsecured Loan Legal Advice)

r/LegalAdviceIndia पर कई यूजर्स ने लिखा कि Unsecured Personal Loan कानूनी रूप से वारिसों पर सीधे लागू नहीं होता. लोन सिर्फ उस संपत्ति से वसूला जा सकता है, जो मृतक छोड़कर गया हो. यदि संपत्ति नहीं है, तो बैंक खुद लोन को बट्टे खाते में डालता है. अपवाद सिर्फ दो- अगर वारिस Co-applicant हो या गारंटर हो. पोस्ट लिखने वाले के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है.

क्या बैंक पेंशन या PF रोक सकता है? (Reddit Viral Story India)

यूजर ने सवाल उठाया कि क्या बैंक पेंशन या PF से पैसा काट सकता है? जवाब है- नहीं, क्योंकि ये लाभ नामांकित व्यक्ति को मिलते हैं और इन्हें लोन भरने में एडजस्ट नहीं किया जा सकता.

