87 की दादी की धमाकेदार राइड, बहन संग 'शोले स्टाइल' स्कूटर पर निकलीं और कर दिया पब्लिक को दीवाना

Mandakini Shah Viral Video: कभी-कभी इंटरनेट पर कोई ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जो चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं और अंदर तक इंस्पायर भी कर जाते हैं. ऐसा ही एक प्यारा, दिल छू लेने वाला वीडियो अहमदाबाद की 87 साल की मंदाकिनी शाह का है. सोचिए...जहां लोग इस उम्र में छड़ी का सहारा लेते हैं, वहीं ये दादी स्कूटर स्टार्ट करके बहन को पीछे बिठाए घूमने निकल पड़ती हैं, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस और मजेदार अंदाज में. इस वीडियो ने हर किसी को यही कहने पर मजबूर कर दिया कि, 'ये दादी नहीं, चलती-फिरती मोटिवेशन हैं.'

वायरल क्यों हुआ यह 'दादी वाला शोले मोमेंट'? (Ahmedabad Grandma Riding Scooter)

वीडियो में मंदाकिनी अपनी बहन ऊषा के साथ 'शोले स्टाइल' स्कूटर पर बैठकर अहमदाबाद की सड़कों पर घूमती दिखती हैं. दोनों बहनें हंसते हुए, दुकानों पर जाते हुए और मजे से लाइफ एंजॉय करती नजर आती हैं. लोगों को लगा कि यह कोई खास पल होगा, लेकिन उनके लिए यह तो रोजमर्रा की बात है. कई सालों से ये दोनों इसी स्कूटर पर निकलती हैं, बस इस बार कैमरे ने इन्हें दुनिया तक पहुंचा दिया.

रिटायरमेंट में सीखा स्कूटर, सुपरपावर यहीं से शुरू (87-Year-Old Scooter Lady)

मंदाकिनी शाह को बचपन से स्कूटर चलाना नहीं आता था, बल्कि उन्होंने 62 की उम्र में स्कूटर सीखा. पहले मोपेड चलाया, फिर जीप चलाई और बाद में अपना सेकंड-हैंड एक्टिवा खरीदी. उनकी जिंदगी की यह बात ही बताती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती. जुनून हो तो बस रोड तैयार है.

बहन ऊषा..हमसफर, साथी और लाइफ पार्टनर इन एडवेंचर्स (Sholay Style Scooter)

मंदाकिनी 6 भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं और ऊषा हमेशा उनके साथ रहती हैं. दोनों की बॉन्डिंग देखकर लोग इन्हें 'Sister Goals' कह रहे हैं. मंदाकिनी जी का कहना है कि ऊषा के साथ सफर करना उन्हें ज्यादा मजेदार लगता है और यही वजह है कि उनकी राइड्स हमेशा स्पेशल होती हैं.

कमेंट्स की बारिश 'रॉक ऑन दादी' ( Mandakini Shah from Ahmedabad)

वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'सुपर ग्रैनी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इंस्पिरेशन फॉर एवरी एज.' तीसरे यूजर ने लिखा, 'दादी, आप तो लेजेंड हो.' सोशल मीडिया पर उनका जोश, एटीट्यूड और उनकी मुस्कुराती हुई एनर्जी लोगों को दीवाना बना रही है.

