4 साल तक किया ओवरटाइम, भाई की शादी की छुट्टी मांगते ही कंपनी ने थमा दिया अल्टीमेटम, मजबूरी में छोड़ दी नौकरी

Work Life Balance Debate: सोचिए, अगर आपको अपने भाई की शादी में शामिल होने और नौकरी बचाने के बीच चुनाव करना पड़े तो आप क्या (Job or Family) करेंगे. यही मुश्किल एक महिला कर्मचारी के सामने आई, जब उसकी कंपनी ने साफ कह दिया, या तो शादी में जाओ या नौकरी छोड़ दो. जब यह मामला सोशल मीडिया पर आया तो हॉट टॉपिक (Hot Topic) बन गया. लाखों यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कंपनी पर गुस्सा भी निकाला. आइए जानते हैं पूरा मामला.

महिला कर्मचारी की आपबीती

रेडिट यूजर (@Chuckythedolll) महिला ने बताया कि पिछले 4 साल से एक कंपनी में काम कर रही थीं. वह कंपनी के लिए लगातार ओवरटाइम करती रहीं, नए स्टाफ को ट्रेनिंग दी और मुश्किल वक्त में कम सैलरी पर भी काम चलाया. लेकिन जब अपने भाई की शादी के लिए छुट्टी मांगी तो कंपनी ने अल्टीमेटम दे दिया.

क्या है पूरा मामला

महिला कर्मचारी ने बताया कि उनके भाई की शादी अमेरिका में फिक्स हुई थी. इसके लिए उन्होंने 15 वर्किंग डेज की छुट्टी मांगी और कंपनी को पहले ही 3 हफ्ते का नोटिस दिया, लेकिन कंपनी ने सपोर्ट करने की बजाय अल्टीमेटम दे दिया. उससे कहा गया कि या तो शादी में जाओ या नौकरी छोड़ दो.' उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश की और छुट्टी के दिन कम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन कंपनी नहीं मानी.

महिला ने मजबूरी में छोड़ा जॉब

महिला ने लिखा, 'मैंने इस कंपनी को अपना सब कुछ दिया, लेकिन आखिर में कोई सहानुभूति नहीं मिली. मेरे पास नौकरी छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था.' बिना दूसरी नौकरी के ऑफर के ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया. चूंकि उन पर बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां नहीं थीं, इसलिए उन्होंने फैमिली को प्राथमिकता देने का फैसला लिया.

कंपनी का दबाव और सहकर्मियों की प्रतिक्रिया

महिला का दावा है कि कंपनी ने न सिर्फ नोटिस पीरियड पूरा करने के लिए दबाव डाला, बल्कि रिश्ते खराब होने की धमकी भी दी. उनके कलीग और पुराने बॉस ने भी माना कि कंपनी का रवैया गलत था. रेडिट पर इस पोस्ट को हजारों लोगों ने पढ़ा और खूब प्रतिक्रिया दी.

सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने महिला के फैसले को सपोर्ट किया है. बड़ी संख्या में यूजर्स का गुस्सा कंपनी के लिए फूटा है. एक यूजर ने लिखा, 'मेरे मेंटर हमेशा कहते थे, पर्सनल लाइफ को पहले रखो, प्रोफेशनल एडजस्ट हो जाएगा.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैंने पूरी पोस्ट पढ़ी भी नहीं, टाइटल से ही समझ गया कि आपने बिल्कुल सही किया.'

