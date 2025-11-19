नमस्ते...7 साल की जापानी बच्ची ने कन्नड़ में बोला कुछ ऐसा..दंग रह गया बेंगलुरु, 20 सेकंड का अब ये वीडियो वायरल

Japanese Girl Fluent Kannada Rajyotsava Speech: सोचिए...एक छोटा सा बच्चा, स्कूल का मंच और सामने भरा ऑडिटोरियम...सबको लगता है कि बस एक नॉर्मल स्पीच होगी, लेकिन जैसे ही स्टेज पर 7 साल की जापानी बच्ची कोनात्सु हसेगावा (Konatsu Hasegawa) ने कन्नड़ में बोलना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक दिल छू लेने वाला पल था, जिसने बेंगलुरु ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया.

ये भी पढ़ें:-मौत पर बजते हैं ढोल-नगाड़े,बच्चा पैदा होने पर पसर जाता है सन्नाटा, बहाते हैं आंसू,उल्टी है इस समुदाय की परंपरा



कर्नाटक राज्योत्सव का सबसे प्यारा सरप्राइज (Japanese Girl Kannada)

बेंगलुरु की Trio World Academy में आयोजित राज्योत्सव समारोह के दौरान, ग्रेड-1 की कोनात्सु ने अपनी सेकंड लैंग्वेज के रूप में कन्नड़ को चुना और फिर जिस तरह उसने 20 सेकंड की स्पीच में कन्नड़ की खूबसूरती को महसूस कराते हुए कहा, 'कन्नड़ भाषा सुंदर है, बोलने में आसान है, सुनने में मीठी है और अगर जन्म लेना हो तो कन्नड़ नाडु में ही लेना चाहिए.' इस एक लाइन ने इंटरनेट पर आग लगा दी. लोग बस एक ही बात कह रहे थे, 'ये बच्ची तो दिल चुरा ले गई.'

सोशल मीडिया का बरसा प्यार (7 Year Old Japanese Girl Fluent Kannada)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Reddit, Instagram और X पर यह वीडियो बेमिसाल तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने बच्ची के आत्मविश्वास, उच्चारण और शुद्ध कन्नड़ बोलने के तरीके की जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने तो मजाक में यह भी कहा, '10 साल से बेंगलुरु में रहने वाले कुछ लोग भी इतनी अच्छी कन्नड़ नहीं बोल पाते.' इंस्टाग्राम पर यह वीडियो @trio_world_academy नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

ये भी पढ़ें:-1968 की रिसर्च Universe 25: जब जन्नत जैसी जगह बनी मौत का कुआं, दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी!

पैरेंटिंग गोल्स...माता-पिता की तारीफों की बौछार (Karnataka Rajyotsava viral)

लोगों ने कोनात्सु के पेरेंट्स को भी खूब सराहा. तारीफों के पुल बांधते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा, 'जापानी लोग हर संस्कृति का सम्मान करते हैं और इस बच्ची ने उसी संस्कार को मंच पर दिखा दिया.' इस वायरल वीडियो ने यह साबित कर दिया कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं...संस्कृति का पुल है, जो किसी भी दिल को जोड़ सकता है. इंस्टाग्राम इस वीडियो को अब तक 5.36 लाख व्यूज और 74K लाइक्स मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें:-क्या ऐसी होती है दूसरी बीवी की जिंदगी? शेख की रशियन बेगम ने खोला राज, बताया ऐसी है मेरी जिंदगी

ये भी पढ़ें:-ताजमहल तो मैं भी बना लूं? वायरल वीडियो में Bangladeshi टूरिस्ट का मजेदार दावा!