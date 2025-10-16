विज्ञापन
किराए के घर में भर जाता था गटर का पानी, देख रो पड़ती थी मां, बेटे ने किया कुछ ऐसा..लोग बोले- बेटा हो तो ऐसा

Real Success Story: मां के आंसुओं से शुरू हुई इस बेटे की कहानी अब लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है. 5 साल की मेहनत ने उसे किराएदार से घर का मालिक बना दिया.

जब मां के आंसुओं ने बदल दी बेटे की जिंदगी, 5 साल में वो कर दिखाया...जो हर परिवार चाहता है

Real Success Story: 'अपना घर अपना होता है…'इस लाइन को एक बेटे ने सच्चाई में बदल दिया. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी रियल-लाइफ सक्सेस स्टोरी वायरल हो रही है, जिसने लाखों दिलों को छू (inspiring Reddit post) लिया है. एक बेटे ने अपनी मां के आंसुओं को ताकत बनाकर वो कर दिखाया, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं. 

किराए के घर में भरा गंदा पानी और बदल गई जिंदगी (rented house struggle)

Reddit पर शेयर की गई पोस्ट (emotional viral story) में एक युवक ने लिखा, उस दिन बारिश हुई थी और हमारे किराए के घर में सीवेज का पानी घुस गया था. मां बच्चे की तरह रो पड़ीं. उसी पल मैंने ठान लिया कि अब चाहे जो हो, अपने घर में ही रहेंगे. वह बताता है कि वो एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से है, जहां सरकारी क्वार्टर में रहना भी मुश्किल था. घर में बाथरूम नहीं था, मां और बहन के लिए कच्चा स्ट्रक्चर बनाया गया था. वहीं वह और पिता ऑफिस के वॉशरूम का इस्तेमाल करते थे.

ट्यूशन और छोटे कामों से शुरू हुआ सफर (dream home built by son)

बेटे ने आगे लिखा, कॉलेज के दिनों में मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी. मैंने पास के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया और छोटे-मोटे काम करके पैसे जुटाए. धीरे-धीरे उसने किराए के बेहतर घर में परिवार को शिफ्ट किया और पांच साल की मेहनत के बाद लोन पर अपना घर बनवा लिया. गृह प्रवेश के दिन मां के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे लगा जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो. 

लोगों ने कहा- ऐसे बेटे को सलाम (real life inspiration)

Reddit पर यह पोस्ट 'Finally built a home for my mother' शीर्षक से वायरल हो गई. अब तक 42 हजार से ज्यादा अपवोट्स और सैकड़ों कमेंट्स आ चुके हैं. लोगों ने बेटे की जज्बे की तारीफ की और लिखा, ऐसे बेटे को सैल्यूट है. एक यूजर ने लिखा, यह कहानी याद दिलाती है कि असली सफलता वही है जो परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाए.

