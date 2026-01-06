उत्तर प्रदेश की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का आज जारी हो गई है, जिस पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा समेत सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी रहीं. अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. SIR प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2.89 करोड़ नाम हटाए गए.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है.
मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) - मुख्य आंकड़े
- उत्तर प्रदेश में अब मतदाताओं की कुल संख्या 12.56 करोड़ (12,55,56,25) है
- विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं
- अक्टूबर 2025 में SIR प्रक्रिया शुरू होने के समय मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी
- हटाए गए कुल नामों में से 46 लाख मतदाता मृत पाए गए
मतदाताओं के घटने/हटाने के मुख्य कारण
- 46.23 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है.
- 2.17 करोड़ मतदाता अपना स्थान बदल चुके हैं जो कुल का 14.06% है
- 25.47 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है
यदि उनका नाम सूची में नहीं है... सीईओ नवदीप रिनवा
उत्तर प्रदेश के सीईओ नवदीप रिनवा ने कहा कि 6 मार्च, 2026 को हम एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी करेंगे. मतदाताओं को वेबसाइट पर अपना ईपीआईसी नंबर दर्ज करके अपना विवरण जांचना चाहिए. मैं मतदाताओं से ऐसा करने का आग्रह करता हूं. यदि उनका नाम सूची में नहीं है, तो उन्हें फॉर्म 6 भरना चाहिए.
'SIR 18.7 लाख लोगों को हस्ताक्षर नहीं'- नवदीप रिनवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूपी
🔴 #BREAKING | 'SIR 18.7 लाख लोगों को हस्ताक्षर नहीं'- नवदीप रिनवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूपी#ElectionCommission | #SIR pic.twitter.com/yw2tKuIxFh— NDTV India (@ndtvindia) January 6, 2026
6 फरवरी तक दर्ज कर सकेंगे आपत्तियां
UP चुनाव आयोग ने बताया कि 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी. 6 फरवरी तक लोग आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे.
UP में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के SIR का पहला चरण 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ. बीएलओ की मदद से काम तेज़ी से आगे बढ़ा. निर्धारित समयसीमा 11 दिसंबर थी, लेकिन नामों की बड़े पैमाने पर डिलीशन के कारण समय बढ़ाकर 26 दिसंबर तक किया गया. इस दौरान 2 करोड़ से अधिक नाम हटने की स्थिति सामने आई.
अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. SIR प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2.89 करोड़ नाम हटाए गए.
यहां देखें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस
UP में SIR से जुड़ी अहम तारीखें
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट- 6 जनवरी
दावे और आपत्ति: 6 फरवरी तक
आपत्तियों का निस्तारण : 7 से 27 फरवरी
फाइनल वोटर लिस्ट : 6 मार्च
वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें नाम
https://voters.eci.gov.in पर जाएं. राज्य पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालें. अपना पूरा नाम डालें अपने अभिभावक का पूरा नाम डालें.
अपने जिले का नाम डालें अपनी आयु डालें. विधानसभा क्षेत्र अंकित करें. वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें.
फॉर्म कहां सबमिट करें
ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECINET app
बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर ये फॉर्म सबमिट करें.
कौन सा फॉर्म भरें?
- फॉर्म 6 भरें 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार नया वोटर बनने के लिए.
- फॉर्म 7 भरें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, आपत्तियों और पहले के शामिल नाम में सुधार के लिए.
- फॉर्म 8 भरें निवास स्थान बदलने/मौजूदा मतदाता सूची में सुधार/वोटर कार्ड बदलने/दिव्यांगों को चिह्नित करने के लिए.
- किसी दूसरे राज्य से आकर यूपी में बसे हैं तो नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र दें, जो यूपी निर्वाचन आयोग की साइट पर उपलब्ध.
11 जनवरी को पोलिंग स्टेशन जाएं
दावे और आपत्तियों की पूरी सूची भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी. 11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी भी उस बूथ के सभी वोटर लिस्ट के नामों को पढ़कर सुनाएंगे.
सुधार या बदलाव के लिए 1 महीने का वक्त
राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने या बदलाव को लेकर किसी भी शिकायत, दावे या आपत्तियों के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है.
आज जारी होगी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
यूपी से करीब 3 करोड़ मतदाताओं का नाम हटने को लेकर सभी दलों में बेचैनी है. चुनाव आयोग ने यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के लिए दो बार समयसीमा बढ़ाई थी. देखना होगा कि इस मोहलत के बाद कितने और नाम मतदाता सूची में जुड़ पाए हैं. लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है.