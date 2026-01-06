उत्तर प्रदेश की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का आज जारी हो गई है, जिस पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा समेत सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी रहीं. अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. SIR प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2.89 करोड़ नाम हटाए गए.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है.