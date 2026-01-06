विज्ञापन
विशेष लिंक
12 minutes ago

उत्तर प्रदेश की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का आज जारी हो गई है, जिस पर बीजेपी, कांग्रेस और सपा समेत सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी रहीं. अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. SIR प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2.89 करोड़ नाम हटाए गए.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है.

Jan 06, 2026 15:40 (IST)
Link Copied
Share

मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) - मुख्य आंकड़े

  1. उत्तर प्रदेश में अब मतदाताओं की कुल संख्या 12.56 करोड़ (12,55,56,25) है
  2. विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान कुल 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं
  3. अक्टूबर 2025 में SIR प्रक्रिया शुरू होने के समय मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी
  4. हटाए गए कुल नामों में से 46 लाख मतदाता मृत पाए गए

Jan 06, 2026 15:32 (IST)
Link Copied
Share

मतदाताओं के घटने/हटाने के मुख्य कारण

  1. 46.23 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है.
  2.  2.17 करोड़ मतदाता अपना स्थान बदल चुके हैं जो कुल का 14.06% है
  3. 25.47 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह दर्ज है

Jan 06, 2026 15:30 (IST)
Link Copied
Share

यदि उनका नाम सूची में नहीं है... सीईओ नवदीप रिनवा

उत्तर प्रदेश के सीईओ नवदीप रिनवा ने कहा कि 6 मार्च, 2026 को हम एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी करेंगे. मतदाताओं को वेबसाइट पर अपना ईपीआईसी नंबर दर्ज करके अपना विवरण जांचना चाहिए. मैं मतदाताओं से ऐसा करने का आग्रह करता हूं. यदि उनका नाम सूची में नहीं है, तो उन्हें फॉर्म 6 भरना चाहिए.

Jan 06, 2026 15:23 (IST)
Link Copied
Share

'SIR 18.7 लाख लोगों को हस्ताक्षर नहीं'- नवदीप रिनवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूपी

Jan 06, 2026 15:15 (IST)
Link Copied
Share

6 फरवरी तक दर्ज कर सकेंगे आपत्तियां

UP चुनाव आयोग ने बताया कि 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी. 6 फरवरी तक लोग आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे.

Jan 06, 2026 15:12 (IST)
Link Copied
Share

UP में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ नाम कटे

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के SIR का पहला चरण 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ. बीएलओ की मदद से काम तेज़ी से आगे बढ़ा. निर्धारित समयसीमा 11 दिसंबर थी, लेकिन नामों की बड़े पैमाने पर डिलीशन के कारण समय बढ़ाकर 26 दिसंबर तक किया गया. इस दौरान 2 करोड़ से अधिक नाम हटने की स्थिति सामने आई.

अब चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है. SIR प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल 12.55 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 2.89 करोड़ नाम हटाए गए.

Jan 06, 2026 15:09 (IST)
Link Copied
Share

यहां देखें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

Jan 06, 2026 14:47 (IST)
Link Copied
Share

UP में SIR से जुड़ी अहम तारीखें

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट- 6 जनवरी

दावे और आपत्ति: 6 फरवरी तक

आपत्तियों का निस्तारण : 7 से 27 फरवरी

फाइनल वोटर लिस्ट : 6 मार्च

Jan 06, 2026 14:46 (IST)
Link Copied
Share

वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें नाम

https://voters.eci.gov.in पर जाएं. राज्य पोलिंग स्टेशन नंबर और नाम डालें. अपना पूरा नाम डालें अपने अभिभावक का पूरा नाम डालें.

अपने जिले का नाम डालें अपनी आयु डालें. विधानसभा क्षेत्र अंकित करें. वोटर आईडी का सीरियल नंबर डालें.

Jan 06, 2026 14:45 (IST)
Link Copied
Share

फॉर्म कहां सबमिट करें

ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट (voters.eci.gov.in) या ECINET app

बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर ये फॉर्म सबमिट करें.

Jan 06, 2026 14:45 (IST)
Link Copied
Share

कौन सा फॉर्म भरें?

  • फॉर्म 6 भरें 18 साल की उम्र पूरी कर पहली बार नया वोटर बनने के लिए.
  • फॉर्म 7 भरें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए, आपत्तियों और पहले के शामिल नाम में सुधार के लिए.
  • फॉर्म 8 भरें निवास स्थान बदलने/मौजूदा मतदाता सूची में सुधार/वोटर कार्ड बदलने/दिव्यांगों को चिह्नित करने के लिए.
  • किसी दूसरे राज्य से आकर यूपी में बसे हैं तो नाम जुड़वाने के लिए घोषणापत्र दें, जो यूपी निर्वाचन आयोग की साइट पर उपलब्ध.

Jan 06, 2026 14:44 (IST)
Link Copied
Share

11 जनवरी को पोलिंग स्टेशन जाएं

दावे और आपत्तियों की पूरी सूची भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट (https://ceouttarpradesh.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी. 11 जनवरी 2026 को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी भी उस बूथ के सभी वोटर लिस्ट के नामों को पढ़कर सुनाएंगे. 

Jan 06, 2026 14:43 (IST)
Link Copied
Share

सुधार या बदलाव के लिए 1 महीने का वक्त

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने या बदलाव को लेकर किसी भी शिकायत, दावे या आपत्तियों के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है.

Jan 06, 2026 14:41 (IST)
Link Copied
Share

आज जारी होगी SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

यूपी से करीब 3 करोड़ मतदाताओं का नाम हटने को लेकर सभी दलों में बेचैनी है. चुनाव आयोग ने यूपी में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के लिए दो बार समयसीमा बढ़ाई थी. देखना होगा कि इस मोहलत के बाद कितने और नाम मतदाता सूची में जुड़ पाए हैं. लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद अगर इसमें किसी वोटर का नाम नहीं है तो वो आपत्ति दर्ज करा सकता है, अपना नाम जुड़वा सकता है और अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
UP SIR Draft Voter List, UP Voter List, UP Election, Up Voters
Get App for Better Experience
Install Now