6 महीने से लापता मासूम जब लौटी...तो मां बाप से पहले पुलिसवालों को गले लगाकर रो पड़ी, Anand Mahindra ने कहा..

Mumbai Police Rescues missing girl: कभी-कभी खबरें सिर्फ खबर नहीं रहतीं… दिल को छू लेने वाली कहानी बन जाती हैं. मुंबई की 4 साल की आरोही की कहानी भी ऐसी ही है. सोचिए...एक मासूम बच्ची, 6 महीने से गुम और एक पुलिस टीम जो हर दिन उसे अपनी अपनी बच्ची समझकर ढूंढती रही. यही वजह है कि जब आरोही वापस मुंबई आई, तो उसके कदम घर की ओर नहीं...सीधे पुलिसवालों की ओर भागे. दिल पिघला देने वाला ये पल इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को इमोशनल कर रहा है और इसी जज्बे को सलाम करते हुए Anand Mahindra ने भी एक पोस्ट करते हुए मुंबई पुलिस की तारीफ की है. उन्होंने लिखा, 'मुंबई पुलिस, आपने हमें आशा का उपहार दिया है.'

Case बंद करना है? Police ने कहा, बिल्कुल नहीं (Anand Mahindra on Mumbai Police)

मई में जब Aarohi गायब हुई, तो कई लोगों ने सोचा कि शायद केस धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाएगा...पर मुंबई पुलिस के लिए यह कोई फाइल नहीं...एक बच्ची की धड़कन थी.

कई officers ने उसकी photo अपनी जेब में रखनी शुरू कर दी.

हर सुराग पर तुरंत action.

अलग-अलग शहरों में posters.

अनाथालय, आश्रय, स्टेशन तक सभी जगह लगातार तलाश.

Post लिखने वाली Mohini Maheshwari के मुताबिक, police ने इस मामले को अपनी जिम्मेदारी से नहीं, अपने दिल से पकड़ा.

Mumbai Police…



You just gave us the gift of hope and happiness.



For this alone, you rank as one of the finest forces in the world



👏🏽👏🏽👏🏽 🙏🏽



(Thank you for sharing this story so vividly, Mohini) https://t.co/ZNaFe2gNEa — anand mahindra (@anandmahindra) November 24, 2025

Children's Day पर लौटी आरोही (Bacchi mili after 6 months)

14 नवंबर, Children's Day पर Crime Branch की टीम एयरपोर्ट पर balloons और एक प्यारी सी ब्लू फ्रॉक लेकर खड़ी थी, जैसे ही आरोही बाहर आई, उसने चारों ओर देखा और फिर भागकर एक officer से लिपट गई. एक बच्ची का अपने रक्षकों पर ऐसा भरोसा...ये तस्वीर किसी भी दिल को पिघलाने के लिए काफी है.

Anand Mahindra ने क्यों कहा 'Finest Forces in the World?' (viral emotional story)

आनंद महिंद्रा ने पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा कि, 'मुंबई पुलिस, आपने हमें आशा और खुशी का उपहार दिया है.' उनकी इस पोस्ट पर तुरंत लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ीं. किसी ने लिखा, 'लंबे समय में सबसे अच्छी खबर.' एक यूजर ने लिखा, 'वर्दी का मतलब सिर्फ नियम नहीं, भरोसा होता है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'पुलिस को क्रेडिट कम मिलता है…पर इस बार दिल जीत लिया.' सोशल मीडिया पर हर कोई आरोही की मुस्कान, माता-पिता की खुशी और पुलिस की डेडिकेशन की तारीफ कर रहा है. Aarohi की कहानी सिर्फ missing child का मामला नहीं… ये रिमाइंडर है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान होता है, जो हमारे लिए दिल से काम करता है.

