अरे दीदी, दिवाली अगले साल है...स्पाइडर मैन की तरह बालकनी से लटककर महिला ने की ताबड़तोड़ सफाई

Viral Video: इंटरनेट पर इन दिनों एक अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. इस चौंका देने वाले वीडियो को देखने के बाद हर कोई यही बात कह रहा है, 'इस तरह से कौन सफाई करता या करवाता है भाई?' वहीं कुछ लोग मौज ले रहे हैं. कह रहे हैं, 'अरे दीदी, दिवाली अगले साल है.'

Video Of A Woman Cleaning Goes Viral: हर भारतीय घर में एक बात कॉमन होती है...सफाई को लेकर ओवरएक्टिविटी. चाहे त्यौहार पास हो या साल भर दूर, कुछ लोग सफाई को लेकर इतने समर्पित होते हैं कि देखने वाला भी सोच में पड़ जाए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस नए वीडियो ने भी हर किसी को चौंका दिया है. वीडियो देखकर लगता है कि दीदी ने सफाई को सिर्फ काम नहीं, बल्कि मिशन बना रखा है, वो भी बिल्कुल स्टंटमैन स्टाइल में.

वायरल वीडियो में क्या दिखा? (funny viral cleaning video)

अगर आप सोचते थे कि घर की सफाई का मतलब बस झाड़ू-पोंछा है, तो यह वीडियो आपकी परिभाषा बदल देगा. वीडियो में एक महिला अपनी बालकनी से आधे शरीर बाहर निकालकर दीवार की सफाई करती दिख रही है. वो एक हाथ से ग्रिल पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से बाहर की दीवार रगड़ रही है. ऐसा कि देखने वाले की भी धड़कन बढ़ जाए. एक छोटी सी फिसलन और नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता था. ये साफ पता नहीं चलता कि महिला मकान मालकिन है या घर में काम करने वाली, लेकिन सफाई के लिए खुद को ऐसे खतरे में डालना किसी को भी हैरान कर देगा.

लोग बोले- दीदी को सफाई की गंभीर बीमारी है (dangerous cleaning stunt India)

वीडियो इंस्टाग्राम पर rvbjmemes अकाउंट से पोस्ट किया गया है और कई अन्य पेजों ने भी इसे दोबारा शेयर किया है. कब शूट हुआ, कौन है वीडियो में...यह साफ नहीं, लेकिन लोग रिएक्शन देने में जरा भी पीछे नहीं हटे.कमेंट सेक्शन में हंसी-मजाक की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'अरे दीदी, दिवाली अगले साल है...अभी से इतनी सफाई क्यों?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ऐसी सफाई वाली मिल जाए तो मकान मालिक लॉटरी जिता समझे.' तीसरे यूजर ने लिखा,'दीदी को प्रोफेशनल क्लीनिंग का कोर्स कर लेना चाहिए, पूरी कंपनी खोल लेंगी.' चौथे यूजर ने लिखा,'ये भारतीय महिलाओं की असली ताकत है...सफाई का जुनून.' कुछ यूजर्स ने चिंता भी जताई. कहा, 'ये जोखिम सही नहीं है, एक सेकंड में हादसा हो सकता है.'

इस वीडियो से मिली सबसे बड़ी सीख (balcony cleaning viral clip)

सफाई जरूरी है, लेकिन जान उससे कहीं ज्यादा. वीडियो के जरिए कई लोग जागरूक भी हुए कि ऊंचाई पर सफाई करते समय सेफ्टी को प्राथमिकता देनी चाहिए.

