स्लीपर कोच में 4 बच्चों ने काटा जमकर बवाल, ऊपर चढ़ते हुए महिला की मुंह पर मारी लात, फूट पड़ा यात्री का गुस्सा

Passenger Sleeper Coach Experience With Kids: ट्रेन में सफर करते समय अक्सर लोगों के जहन में सिर्फ एक चीज आती है कि, यार थोड़ी शांति मिल जाए, तो सफर कितना अच्छा हो जाए, लेकिन हकीकत...अक्सर इससे उलट होती है. कभी पनी-पुरी बेचने वाला आता है, कभी चाय वाला नींद तोड़ देता है और कभी बच्चे. इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी ऐसी है कि हर वो इंसान जो कभी स्लीपर कोच में सफर कर चुका है, दिल से बोलेगा, 'हां भाई, ये तो मेरे साथ भी हुआ था.' एक महिला यात्री ने अपनी इस ट्रैजिक-कॉमिक जर्नी को Reddit पर शेयर किया है और लोग इसे पढ़कर हंस भी रहे हैं और सिर भी पकड़ रहे हैं.

'साइड लोअर' पर उम्मीदें और ऊपर से 'उधम पार्टी' (Sleeper Me Baccho Se Pareshan Passenger)

महिला को स्लीपर कोच में साइड लोअर बर्थ मिलती है, एक ऐसी जगह जहां लोग आमतौर पर थोड़ा आराम ढूंढते हैं. पर स्टेशन के अगले ही पड़ाव पर चढ़े चार बच्चे, जिनके साथ नवजात भी शामिल थे, पूरा माहौल बदल देते हैं. सफर के दौरान उनकी मां बेचैन, बच्चे अनियंत्रित और बाकी पैसेंजर्स कन्फ्यूज्ड-फ्रस्ट्रेटेड मोड में नजर आए. महिला लिखती है, 'मैंने सीढ़ी पर हाथ रखा और एक बच्चा मेरे हाथ पर चढ़कर ऊपर भाग गया.' दूसरे बच्चे ने सामान धक्का दिया, जिससे उसका फोन खिड़की से गिरते-गिरते बचा. वो क्षण किसी भी यात्री का हार्टबीट बढ़ाने के लिए काफी है.

पैर नीचे, थप्पड़ ऊपर...पैसेंजर की हालत पतली (Passenger Messed On Kids In Sleeper)

रेडिट पोस्ट में शेयर की गई फोटो देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि हालत कैसी रही होगी. 3-4 बच्चे पैर नीचे लटकाकर बैठे थे, एक बच्चे ने तो महिला के चेहरे पर दो-तीन बार मार भी दिया. आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और एक बार डांट देती है, लेकिन तुरंत डर जाती है कि कहीं मां झगड़ा न शुरू कर दे. शुक्र है...मां चुप रही. पोस्ट में महिला ने अपनी ईमानदार भड़ास उतारते हुए लिखा, 'कभी-कभी मुझे बच्चे नापसंद हो जाते हैं, पर मैं उस मां को भी दोष नहीं दे सकती.'

Reddit पर हंगामा..सलाह, मजाक और ‘खतरनाक आइडियाज' (Sleeper Coach Experience)

पोस्ट ने जैसे ही r/indianrailways पर एंट्री मारी, धड़ाधड़ कमेंट्स आने लगे. 100 से ज्यादा लोग अपनी राय दे चुके हैं और कई यूजर्स ने इस पोस्ट को लाइक कर अपना दर्द साझा किया. कमेंट्स में लोगों ने हर वो ख्याल लिख दिया जो दिमाग में तो आता है, पर असल जिंदगी में कोई करना नहीं चाहेगा. एक यूजर ने लिखा, सच-सच बता...मन तो किया होगा पैर पकड़कर नीचे खींच दूं? दूसरे यूजर ने लिखा, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है..इन टखनों को पकड़कर उतार दूं. तीसरे यूजर ने लिखा, बहुत परेशान करने वाला एक्सपीरियंस रहा होगा.

