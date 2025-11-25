भयंकर जुगाड़...बंदे ने ईंट और सीमेंट से बनवा डाली वाशिंग मशीन, वीडियो देख हिला लोगों का दिमाग

Viral Washing Machine Video: सोशल मीडिया की दुनिया सच में अजब-गजब है. सुबह उठो तो कोई अनोखी चीज दिखती है, रात तक दूसरा तगड़ा वायरल कंटेंट सामने आ जाता है और आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसे देखकर शायद आपके दिमाग में भी वही सवाल घूम जाए...जो इन दिनों हर किसी के मन में घूम रहा है 'ये मशीन घूम कैसे रही है?' यकीन मानिए, वीडियो ऐसा है कि देखते ही आप मुस्कुरा भी देंगे और हैरान भी रह जाएंगे.

ये भी पढ़ें:-इस म्यूजियम में लगी थी मुर्दों की प्रदर्शनी...देखने पहुंची मां का फट पड़ा कलेजा, जब देखा अपने बेटे का शव

वायरल वीडियो में क्या दिखा? (homemade washing machine India)

अब जरा सोचिए...किसी ने अपने घर में सीमेंट, ईंट और टाइल्स लगाकर वाशिंग मशीन ही बना डाली. जी हां, वीडियो में एक शख्स घरेलू जुगाड़ की नई परिभाषा लिखते हुए दिख रहा है. उसने अपने घर के किसी कोने में कंक्रीट से एक इनबिल्ट वाशिंग मशीन बनवा ली. ऊपर से चमचमाती टाइल्स लगा दी गईं, ताकि मशीन दिखे भी स्टाइलिश और चले भी धांसू. वीडियो में आदमी आराम से उसी देसी-जुगाड़ वाशिंग मशीन में कपड़े धोता दिखाई दे रहा है. बस देखने वाला हर इंसान बस एक ही चीज पर अटक गया, 'ये घूम कैसे रही है?'

ये भी पढ़ें:-ताबूत में 'जिंदा' हो उठी महिला...चिता जलाने से ठीक पहले सुनाई दी दिल दहला देने वाली आवाज

सबसे बड़ा सवाल: घूम कैसे रही है? (funny washing machine hack)

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में लोग टूट पड़े. एक यूजर ने पूछा, 'मगर ये घूम कैसे रहा है?.' दूसरे ने कॉपी-पेस्ट नहीं किया, लेकिन सवाल वही था, 'भाई कौन सा मोटर लगाया है?' तीसरे ने कहा, 'मेरे दिमाग से यही सवाल नहीं उतर रहा.' लगभग आधे कमेंट तो घूमने की तकनीक पर ही अटक गए, बाकी आधे मजाक और तारीफ का तड़का लगा रहे थे.

वीडियो कहां पोस्ट हुआ? (Instagram viral video today)

ये वायरल क्लिप इंस्टाग्राम पर raghu_ke_memes नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 18 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. कुछ मजेदार कमेंट्स भी खूब वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'घर इनबिल्ट वाशिंग मशीन के साथ आएगा जी.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ऑर्डर कहां से देना है?' तीसरे यूजर ने लिखा, 'ऐसा जुगाड़ तो मेरे दिमाग में आता ही नहीं.' लोगों के रिएक्शन देखकर साफ है कि यह वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ...यह सोशल मीडिया का नया confusion-plus-comedy पैकेज बन गया है.

ये भी पढ़ें:-एक्सीडेंट में टूटी हड्डियां, पर नहीं टूटा रिश्ता, दूल्हे ने अस्पताल में रचाई शादी,लोग बोले- 'विवाह' याद आ गई

सोशल मीडिया पर जुगाड़ का क्रेज (viral video)

भारत में जुगाड़ कोई चीज नहीं, एक कला है. कभी बाइक को ट्रैक्टर बना देते हैं, कभी पाइप को स्पीकर और अब घर में सीमेंट से वाशिंग मशीन. शायद यही वजह है कि ऐसे वीडियो आग की तरह फैल जाते हैं, क्योंकि हर भारतीय के अंदर एक छोटा जुगाड़ू इंजीनियर छुपा होता है.

ये भी पढ़ें:-66 साल के 'चाचा' को लगी 33 करोड़ की लॉटरी, कंजूस बीवी को नहीं लगने थी भनक, चुपचाप उड़ाता रहा पैसा