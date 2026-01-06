विज्ञापन
KKR से रिलीज होने के बाद क्या मुस्तफिजुर रहमान को मिलेंगे 9.20 करोड़? 'कानूनी' पहलुओं से समझें गणित

Mustafizur Rahman Get Any Compensation by KKR or Not: मुस्तफिज़ुर को IPL नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की प्रतिस्पर्धी बोलियों के बाद KKR ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

Does Mustafizur Rahman Get Any Compensation by KKR: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान को BCCI के निर्देशों पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा रिलीज़ किए जाने के बाद कोई फाइनेंशियल मुआवज़ा मिलने की संभावना नहीं है, जबकि उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पीछे की परिस्थितियों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी. मुस्तफिज़ुर को IPL नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की प्रतिस्पर्धी बोलियों के बाद KKR ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. भारतीय बोर्ड ने मुस्तफिज़ुर रहमान को लेकर अपने फैसले के कारणों के बारे में नहीं बताया और सिर्फ यही कहा कि यह हाल के घटनाक्रमों के कारण जरूरी हो गया था.

BCCI के इस फैसले पर बांग्लादेश ने की ये मांग

BCCI के इस फैसले पर जवाबी कार्रवाई में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने T20 वर्ल्ड कप मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की है. हालांकि इस कदम ने खिलाड़ी के अधिकारों पर बहस छेड़ दी है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने न तो स्वेच्छा से टूर्नामेंट से नाम वापस लिया और न ही उस पर किसी गलत काम का आरोप लगा, सूत्रों का कहना है कि मौजूदा पॉलिसी ढांचा मुआवज़े के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है.

IPL खिलाड़ियों की सैलरी का होता है बीमा 

"सभी IPL खिलाड़ियों की सैलरी का बीमा होता है. विदेशी इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए, आमतौर पर फ्रेंचाइजी भुगतान करती है अगर वह कैंप में शामिल होने के बाद या टूर्नामेंट के दौरान घायल हो जाता है.

"आमतौर पर 50 प्रतिशत तक बीमा से भुगतान किया जाता है. यह घायल होने पर भारत के केंद्रीय अनुबंधित क्रिकेटरों के लिए बेहतर है जिन्हें आमतौर पर BCCI द्वारा भुगतान किया जाता है," मामले की जानकारी रखने वाले एक IPL सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर PTI को बताया. हालांकि, मुस्तफिज़ुर का मामला स्टैंडर्ड बीमा क्लॉज़ के तहत नहीं आता है. चूंकि रिलीज चोट या लीग में भागीदारी से जुड़े किसी क्रिकेटिंग कारण से नहीं हुई थी, इसलिए KKR कानूनी तौर पर उसे कोई भी राशि देने के लिए बाध्य नहीं है.

मुस्तफिजुर के पास है कोई विक्लप?

"बीमा क्लेम के मामले में, यह मौजूदा स्थिति कवर नहीं होती है, इसलिए KKR पर एक पैसा भी देने की कोई आधिकारिक बाध्यता नहीं है. "यह दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन मुस्तफिज़ुर के पास कानूनी रास्ता अपनाने के अलावा ज़्यादा विकल्प नहीं है और वह भी भारतीय कानून के अधिकार क्षेत्र में आता है. कोई भी विदेशी क्रिकेटर इन सब से नहीं गुजरना चाहेगा या कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन फ़ॉर स्पोर्ट (CAS) का रास्ता नहीं अपनाना चाहेगा," सूत्र ने कहा.

सूत्र ने आगे बताया कि व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ भी एक बाधा के रूप में काम करता है. "भारत-बांग्लादेश राजनीतिक माहौल में भारत-पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा अस्थिर है और यह अगले साल बदल सकता है, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई का जोखिम क्यों लेगा," सूत्र ने कहा. मौजूदा हालात को देखते हुए, एक हाई-वैल्यू खिलाड़ी होने और उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी या प्रोफेशनल उल्लंघन न होने के बावजूद, मुस्तफिजुर खाली हाथ जाते दिख रहे हैं, जो खेल के बजाय राजनीतिक और प्रशासनिक वजहों से पैदा हुई स्थितियों में खिलाड़ी सुरक्षा की सीमाओं को दिखाता है.

