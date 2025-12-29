लड़की ने बॉयफ्रेंड को भेजा बर्फीली पहाड़ियों में बनाया मस्ती का वीडियो, देखते ही कांप गया कलेजा

Bear Chasing Girls: सोशल मीडिया पर एक बार फिर एक viral video लोगों को दहशत में डाल रहा है. यह वीडियो भले ही साल 2016 का हो, लेकिन 2025 के अंत में इसे दोबारा शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर सिहर उठे हैं. वीडियो में जो दिखता है, वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं.

कहां का है यह वीडियो? (bear attack in mountains)

वीडियो जापान के मशहूर Hakuba 47 Ski Resort का बताया जा रहा है. इसमें एक युवती बर्फीली पहाड़ियों पर स्नोबोर्डिंग करती नजर आती है. उसने सेल्फी स्टिक पर कैमरा लगाया हुआ है, कानों में हेडफोन हैं और वह रिहाना का गाना 'Work' गुनगुनाते हुए ढलान पर उतर रही है.

मस्ती के पीछे छिपा खौफ (wildlife attack video)

लड़की पूरी तरह बेफिक्र होकर स्लाइड कर रही होती है, लेकिन कैमरे में कुछ ऐसा कैद हो जाता है, जो बाद में लोगों की नजर में आता है. वीडियो में पीछे-पीछे एक भालू (bear chasing girl video) नजर आता है, जो कई बार फ्रेम में आता-जाता दिखता है. बताया जा रहा है कि लड़की का नाम केली मर्फी है और उसे उस वक्त बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जान खतरे में है.

लोगों ने कहा- अच्छा हुआ उसने नहीं देखा (Bear Chase Snowboarding)

जब लड़की ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, तब लोगों ने भालू को नोटिस किया. कमेंट्स में कई यूजर्स ने लिखा कि अच्छा हुआ लड़की ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. अगर वह घबरा जाती, तो तेज ढलान पर बड़ा हादसा हो सकता था. स्पीड और बर्फीली ढलान की वजह से भालू उसे पकड़ नहीं पाया और अंत में पीछा छोड़ दिया.

फेक या हकीकत? उठा सवाल (Real or Fake?)

हालांकि कुछ यूजर्स ने इस snowboarding viral video को फेक भी बताया है. लोगों का कहना है कि ऑडियो में हवा की आवाज नहीं है और भालू ग्रिजली जैसा दिखता है, जबकि जापान में ज्यादातर एशियाटिक ब्लैक बियर पाए जाते हैं. इसी वजह से वीडियो की सच्चाई पर बहस जारी है. चाहे यह वीडियो असली हो या फेक, लेकिन इसने एक बड़ा संदेश जरूर दिया है...एडवेंचर करते वक्त सतर्क रहना बेहद जरूरी है. कभी-कभी कैमरे में जो दिखता है, वह आंखों से कहीं ज्यादा खतरनाक सच होता है.

