विज्ञापन
विशेष लिंक

चलती बस में टिकट पर हूबहू उतार दी कंडक्टर की फोटो, पोट्रेट देख चेहरे पर आई खुशी बना देगी आपका भी दिन

इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो कुछ ऐसी ही खुशनुमा सी मुस्कानों के साथ यूजर्स को पसंद आ रहा है. इसमें एक आर्टिस्ट का सबसे अलहदा सा आर्ट है तो उसकी वजह से कुछ चेहरों पर खुल कर आई खुशी भी है.

Read Time: 3 mins
Share
चलती बस में टिकट पर हूबहू उतार दी कंडक्टर की फोटो, पोट्रेट देख चेहरे पर आई खुशी बना देगी आपका भी दिन
चलती बस में टिकट पर हूबहू उतार दी कंडक्टर की फोटो, वायरल हुआ Video

कला को समझने की कोई भाषा नहीं होती. ठीक इसी तरह कला को पेश करने के लिए किसी खास जगह या किसी खास सामान की भी जरूरत नहीं होती. हां, इतनी ताकत जरूर होती है कि उसके मुकम्मल होने पर किसी चेहरे पर मुस्कान जरूर खिल जाती है. इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ वीडियो कुछ ऐसी ही खुशनुमा सी मुस्कानों के साथ यूजर्स को पसंद आ रहा है. इसमें एक आर्टिस्ट का सबसे अलहदा सा आर्ट है तो उसकी वजह से कुछ चेहरों पर खुल कर आई खुशी भी है. आप भी देखिए ये प्यारा सा वीडियो और दिलखोलकर मुस्कुरा भी दीजिए.

देखें Video:

टिकट पर उकेरी शक्ल

इमेजिन लाइफ ऑफिशियल नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत एक बस कंडक्टर से होती है. जो किसी पैसेंजर को टिकट देता है. ये उसके रोज का काम हो सकता है. लेकिन टिकट लेने के बाद पैसेंजर ने जो किया उसे कंडक्टर शायद पूरी उम्र भुला नहीं सकेगा. उस पैसेंजर ने टिकट पर उस कंडक्टर हूबहू शक्ल बना डाली. अलग अलग रंग के पैनों से आर्टिस्ट ने टिकट के छोटे से टुकड़े पर ये कमाल की कारीगरी कर दिखाई. जिसे देखने के बाद वो कंडक्टर भी हंसे बिना नहीं रह सका. उस टिकट को देखकर दूसरा कंडक्टर भी काफी खुश हुआ. वीडियो के आखिर में दोनों उस आर्टिस्ट के साथ फोटो खिंचाते हुए भी नजर आए.

रेल के डिब्बे में बेटी की चोटी बनाता दिखा पिता, पैर पर सिर रख सोती रही पत्नी, यूजर्स बोले- रियल में अमीर

स्माइल ने किया इंप्रेस

कंडक्टर की स्माइल को देखकर यूजर्स भी इंप्रेस हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा कि इस स्माइल ने दिन बना दिया. एक यूजर ने लिखा कि एक आर्टिस्ट की इससे बेहतर कला और क्या होगी. एक यूजर ने लिखा कि ये वीडियो खुशी देने वाला है. एक और यूजर ने लिखा कि इस वीडियो ने पूरे दिन को खुशनुमा बना दिया. इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 31 लाख से ज्यादा लोग पसंद कर चुके थे. 

ये भी पढ़ें: रील बनाने के लिए एक दूसरे को बांहों में भरा और कपल ने नहर में लगा दी छलांग, Video देख तेज़ हो जाएंगी धड़कनें

घर में मिला 10 फीट लंबा काला नाग, प्लंबर ने 2 फीट के पाइप में ऐसे डाला, देखने वालों का छूटा पसीना, Video वायरल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Drawing Video, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com