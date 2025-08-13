कानपुर के ढाबे में तंदूरी रोटी में मिली छिपकली, ग्राहक का हुआ बुरा हाल, इंटरनेट पर मचा बवाल, लगा ताला

ऑनलाइन फूड या फिर किसी रेस्टोरेंट या ढाबे के खाने में लगातार शिकायतें आ रही हैं. अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर (Kanpur) के बिल्हौर क्षेत्र के एक ढाबे पर खाने में बड़ी गंभीर शिकायत सामने आई है. इस मामले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. मामला भवानीपुर जीटी रोड स्थित बाजपेई ढाबे का है, यहां एक कस्टमर को उसकी रोटी में छिपकली (Lizard in Tandoori Roti) मिलने से हड़कंप मच गया. यह मामला बीती 8 अगस्त का है. रोटी में छिपकली मिलने का यह मामला सोशल मीडिया पर खूब तूल पकड़ रहा है. लोग अब बाहर के खाने को अवॉयड करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि, इस चूक के लिए ढाबे का मालिक माफी मांग चुका है.

रोटी में छिपकली, ग्राहक ने की उल्टी (Kanpur Dhaba a lizard in a roti)

गौरतलब है कि, कुछ युवक लंच करने इस ढाबे पर पहुंचे थे. वहीं, जब टेबल पर खाना लगा तो ग्राहक ने रोटी तोड़ी और उसमें लिपटी छिपकली को देख उसके होश उड़ गए और उसने वहीं उल्टी करना शुरू कर दिया. इतना देख ढाबे पर शोर-शराबा मच गया और सभी ग्राहकों ने ढाबे के मालिक पर गुस्सा जाहिर किया. फिर ढाबे के संचालक ने सभी से माफी मांगी और कस्टमर को समझाने की कोशिश की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यह नजारा देख लोग कमेंट बॉक्स में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. वीडियो इतना वायरल हुआ कि ढाबे पर भीड़ जमा हो गई लोगों ने जमकर हंगामा किया. लोगों ने ढाबे की स्वच्छता पर सवाल उठाए. इतना ही नहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आ गया.

देखें Video:

ढाबे पर अधिकारियों ने लगाया ताला (UP Kanpur Dhaba lizard)

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसकी जांच की और ढाबे का निरीक्षण किया. जांच के दौरान ढाबे की स्थिति बेहद बेकार और अस्वच्छ मिली. रसोई में दुनियाभर की बदबू और बर्तनों पर मैल जमा मिला. खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों के स्वास्थ को ध्यान में रखते हुए इस पर ताला लगा दिया है और आदेश दिया है कि जब तक इसमें जरूरी साफ सफाई और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इसे खोला नहीं जाएगा. ढाबे के मालिक को कहा गया है कि जब वो इन सब बातों पर खरा उतरेगा, तभी उसके ढाबे को खोलने की अनुमति दी जाएगी. इधर, सोशल मीडिया पर लोग सलाह दे रहे हैं, कि बाहर खाने से पहले अच्छी तरह से जांच ले कि खाना ठीक है या नहीं.

