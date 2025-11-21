विज्ञापन
स्कूल में छोटे बच्चे ने ‘जनाब-ए-आली’ पर किया धमाकेदार डांस, टीचर्स की नहीं रुकीं तालियां, बोले- जूनियर ऋतिक है

ओडिशा के कटक में एक छोटे बच्चे का ‘जनाब-ए-आली’ गाने पर किया डांस वीडियो जमकर वायरल हो गया है. स्कूल में टीचर्स और दोस्तों के सामने उसने बेहतरीन स्टेप्स दिखाए, जिसे देखकर लोग उसकी कॉन्फिडेंस और ऊर्जा की तारीफ कर रहे हैं.

छोटे बच्चे ने किया ऋतिक रोशन के ‘जनाब-ए-आली’ पर धमाकेदार डांस

सोशल मीडिया पर ओडिशा के कटक का एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक छोटा बच्चा अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के सामने दिल खोलकर डांस करता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो एक अपर प्राइमरी स्कूल, बदमबाड़ी में रिकॉर्ड किया गया.

‘जनाब-ए-आली' पर शुरू हुआ धमाकेदार परफॉर्मेंस

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि टीचर्स बेंच पर बैठे हैं और बच्चा गाने के बजते ही आगे आकर डांस शुरू कर देता है. वह ऋतिक रोशन के सुपरहिट गाने ‘जनाब-ए-आली' (War 2) पर पूरे उत्साह के साथ स्टेप्स करता है.

पूरा क्लासरूम बना डांस फ्लोर

जैसे ही बच्चा डांस करने लगता है, उसके दोस्त गाने के साथ गुनगुनाते हैं और उसे हाइप करते रहते हैं. बच्चे की ऊर्जा और कॉन्फिडेंस देखकर पूरा माहौल मजेदार और जोश से भर जाता है. उसके हुक स्टेप्स इतने शानदार हैं कि कोई भी देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर लोग हुए मुग्ध

वीडियो पर आए कमेंट्स इस बच्चे की लोकप्रियता बयां कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए.” दूसरे ने कमेंट किया, “आपकी परफॉर्मेंस पसंद आई बेटा".  कमेंट सेक्शन दिल, फायर और क्लैप इमोजी से भरा गया है.

War 2 के गाने का बैकड्रॉप: हाई-एनर्जी डांस ट्रैक

जानकारी के लिए बता दें, ‘जनाब-ए-आली' फिल्म War 2 का एक हाई-एनर्जी डांस ट्रैक है, जिसमें ऋतिक रोशन और Jr NTR का शानदार डांस बैटल दिखाया गया है. गाना प्रीतम ने कंपोज किया है, इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और इसे सचेत टंडन व साज़ भट्ट ने गाया है. बॉस्को लेस्ली मार्टिस की कोरियोग्राफी ने इसे और खास बना दिया.

डांस बना इंटरनेट का फेवरेट मोमेंट

फिलहाल, इस बच्चे की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान और टाइमलाइन पर खुशी फैला रही है. उसका आत्मविश्वास और नाचने का अंदाज़ हर किसी का दिल जीत रहा है.

