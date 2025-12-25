विज्ञापन

ऋतिक रोशन ने बेटों और गर्लफेंड सबा आजाद के साथ शेयर किया डांस वीडियो, बोले- टक्कर देने के लिए

ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर कुछ घंटे पहले एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बेटों ऋहान, ऋदान और गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ इश्क तेरा तड़पावे पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.  

नई दिल्ली:

ऋतिक रोशन और उनकी फैमिली हाल ही में कजिन ईशान रोशन की शादी में शामिल हुई थी. वहीं इस फंक्शन में पूरा रोशन खानदान एन्जॉय करता हुआ नजर आया था, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. इसी बीच खुद ऋतिक रोशन ने कजिन की वेडिंग का का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बेटों और गर्लफ्रेंस सबा आजाद के साथ इश्क तेरा तड़पावे पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, धत् तेरे की. टक्कर देने के लिए मुझे अपने मेहनत करनी पड़ेगी.  

ऋतिक रोशन ने बेटों के साथ शेयर किया डांस वीडियो

इस वीडियो को देखते ही फैंस ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, आपके बेटों ने आपके डांसिग जीन्स मिले हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, द रोशन की टीम ने डांस फ्लोर को चमका दिया. तीसरे यूजर ने लिखा, यह सबसे एपिक, हार्टवॉर्मिंक और इंस्पायरिंग पल है इंटरनेट का. चौथे यूजर ने लिखा, द रोशन्स जानते हैं कि कैसे लाइमलाइट लेनी है. 

सबा आजाद भी आईं वीडियो में नजर

वीडियो की बात करें तो सबा आजाद, और ऋतिक रोशन और उनके दो बेटों के अलावा कजिन्स डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. सभी ट्रैडिशनल लुक में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते फैंस भी उनकी तारीफ करते हुए हार्ट और फायर इमोजी शेयर कर रहे हैं. इससे पहले ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद और बेटों ऋदान और ऋहान के साथ शादी की रस्मों का हिस्सा बनते हुए नजर आए थे. 

गौरतलब है कि ऋतिक रोशन और सबा आजाद ने साल 2022 में अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था. इसके बाद इवेंट्स, कॉन्सर्ट और फैमिली इवेंट्स में कपल को साथ में अटैंड करते हुए देखा गया. जबकि इंस्टाग्राम पर दोनों एक-दूसरे के साथ रोमांटिक फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं.  

