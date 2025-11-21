ऐसी ट्रेन तो जापान-चीन में भी नहीं देखी! वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं देख हैरान रह गया जर्मन यात्री, शेयर किया अनुभव

Vande Bharat review: एक जर्मन यात्री ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस का अनुभव साझा किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उनके इंस्टाग्राम रील को अब तक 1.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं. इस वीडियो में उन्होंने भारत की इस सेमी-हाई स्पीड ट्रेन की तुलना जापान और चीन की मॉडर्न रेल सेवाओं से की, जिसे भारतीयों ने काफी सराहा.

India's Most Modern Train टाइटल से शेयर किया वीडियो

ट्रैवलर एलेक्जेंडर वेल्डर लगातार भारत के सफर को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. उन्होंने अपनी नई रील को टाइटल दिया - ‘भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन की सवारी'. वीडियो में वे और उनके साथी 5.5 घंटे की एग्जीक्यूटिव क्लास जर्नी को दिखाते हैं, जिसकी कीमत प्रति व्यक्ति 2,100 रुपये है और इसमें पूरा मील सर्विस शामिल है.

घूमने वाली सीटों और विशाल लगेज स्पेस ने किया इम्प्रेस

वेल्डर ट्रेन की घूमने वाली सीटों से खासे प्रभावित नजर आए. उन्होंने कहा कि सीटें खिड़की की ओर घुमाकर बैठने की सुविधा यात्रियों के लिए “गेम चेंजर” है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि ट्रेन का ओवरहेड लगेज स्पेस बेहद बड़ा है. उन्होंने कहा, “इतना बड़ा बैग भी आसानी से फिट हो गया.”

देखें Video:

इंडियन और वेस्टर्न वॉशरूम देखकर हुए हैरान

यात्री ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन में भारतीय और वेस्टर्न दोनों तरह के वॉशरूम मिलेंगे. उन्होंने कहा कि यह उन यात्रियों के लिए सुविधाजनक है जो अलग-अलग पसंद के अनुसार वॉशरूम चुनना चाहते हैं.

टिकट में शामिल मिला पानी, स्नैक्स और पूरा खाना

वीडियो में वेल्डर बता रहे हैं कि सीट पर बैठते ही उन्हें कॉम्प्लिमेंटरी पानी की बोतल मिलती है. उसके बाद सूप, स्नैक्स और बाद में एक पूरा हॉट मील - जिसमें चपाती, करी, सब्जियां, चावल और अंत में आइसक्रीम तक परोसी गई. “स्नैक्स भी शामिल हैं? यह तो कमाल है!” वे हैरानी से कहते हैं.

5.5 घंटे की यात्रा और 2,100 रुपये में पूरा मील

वीडियो के अंत में वे यात्रा को सारांश में बताते हैं- “5.5 घंटे प्रति व्यक्ति 2,100 रुपये और सभी भोजन शामिल थे.” वीडियो कई प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया है और भारतीय दर्शकों ने इस सकारात्मक अनुभव की तारीफ की है.

भारतीयों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ है. एक यूज़र ने लिखा, “78 साल बाद भारत को ऐसी वर्ल्ड-क्लास ट्रेन मिली है, देखकर अच्छा लगा.” दूसरे ने कहा, “हमारे मेहमान अगर ऐसी सुविधाओं का आनंद लें, यही हमारी संस्कृति है - अतिथि देवो भव.” एक और यूज़र ने जोड़ा, “भारत की प्रगति अब दुनिया देख रही है… मोदी सरकार में सब आगे बढ़ रहा है.” वहीं किसी ने मजाक में लिखा, “आखिरकार एक अमीर विदेशी मिला जो वंदे भारत अफोर्ड कर सकता है!”