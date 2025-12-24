ऋतिक रोशन ने 'इश्क तेरा तड़पावे' पर बेटों के साथ किया धांसू डांस, फैन्स बोले- क्या डांस किया आग लगा दी

एक्टर ऋतिक रोशन अपने बेटों, ऋहान रोशन और ऋदान रोशन के साथ अपने कजिन ईशान रोशन की शादी के सेलिब्रेशन में शामिल हुए. उनकी गर्लफ्रेंड-एक्ट्रेस सबा आजाद भी उनके साथ थीं. शादी से ऋतिक के कई वीडियो सामने आए हैं जो कि सोशल मीडिया यूजर्स को काफी हैरान भी कर रहे है. एक वीडियो में जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आया है, ऋतिक ऋहान, ऋदान और सबा के साथ डांस करते दिख रहे हैं. डांस फ्लोर पर उनके साथ उनकी भतीजी सुरानिका सोनी और कजिन पश्मीना रोशन भी शामिल हुईं.

उन्होंने सुखबीर के 1999 के गाने 'इश्क तेरा तड़पावे' पर डांस किया. इस इवेंट के लिए, ऋतिक ने ब्लैक आउटफिट पहना था. ऋहान एथनिक व्हाइट आउटफिट में दिखे, जबकि ऋदान ने अपने पिता की तरह ब्लैक आउटफिट पहना था.

डांस वीडियो पर आए मजेदार कमेंट

वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक फैन ने कहा, "ऋतिक रोशन के बच्चों को सारी अच्छी चीजें विरासत में मिली हैं." एक कमेंट में लिखा था, "रोशन भाई सिर्फ डांस नहीं करते, वे स्टेज पर आग लगा देते हैं! ईशान की शादी में एकदम शोस्टॉपर!" एक ने ट्वीट किया, "हमें और चाहिए, प्लीज." एक ट्वीट में लिखा था, "वाह, बहुत बढ़िया. ऋतिक का डांस देखना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है." एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, "वे बहुत नैचुरल और फिर भी एनर्जेटिक हैं."

ऋतिक अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ अपने कजिन की शादी के इवेंट्स में शामिल हुए

मंगलवार (23 दिसंबर) को ऋतिक के पिता-फिल्ममेकर राकेश रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक फैमिली पिक्चर शेयर की. उन्होंने लिखा, "ईशान रोशन वेड्स ऐश्वर्या, आशीर्वाद और भगवान की कृपा उन पर बनी रहे!" इससे पहले, इवेंट में, एक्टर ने स्टाइलिश एंट्री की और वेन्यू के बाहर इंतजार कर रहे फोटोग्राफर्स का ध्यान खींचा. वह अपने बेटों के साथ वेन्यू में गए. अंदर जाने से पहले उन्हें फोटोग्राफर्स को ग्रीट करते हुए भी देखा गया. राकेश भी वेन्यू पर बेटी के साथ दिखे. दोनों मुस्कुराए और कैमरों के लिए पोज दिया.