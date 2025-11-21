बाइक पर 20 कुर्सियां रखकर ले जाता दिखा शख्स, पोलिश महिला ने शेयर किया Video, जुगाड़ देखकर इंटरनेट हक्का-बक्का

Indian jugaad: भारत में रहने वाली एक पोलिश महिला ने दिल्ली की सड़कों पर दिखा एक अनोखा दृश्य कैमरे में कैद कर लिया. उन्होंने देखा कि एक शख्स अपनी बाइक पर करीब 20 प्लास्टिक की कुर्सियां बड़े आराम से ले जा रहा है. यह दृश्य उन्होंने अपने घर की खिड़की से रिकॉर्ड किया और इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया.

कैप्शन बना आकर्षण

डोमिनिका पातालस-कालरा नाम की इस महिला ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “India is not for beginners.” वीडियो में बाइक सवार एक-एक करके कुर्सियों को ऊंचाई में रखकर उन्हें मजबूती से बांधकर ले जाता दिखता है. कुर्सियों का ढेर बाइक के पीछे इतनी सफाई से रखा था कि वह बिना डगमगाए आराम से सड़क पर चलता रहा.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर हंसी का तड़का

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसे भारतीय जुगाड़ का ‘क्लासिक उदाहरण' बता दिया. एक यूज़र ने लिखा, “ये तो सिर्फ कुर्सियां हैं… हमने तो लोगों को पूरी दुकान दोपहिया पर ले जाते देखा है.” दूसरे ने कहा, “इंडिया में सब मुमकिन है, बस जुगाड़ होना चाहिए!”

वीडियो ने दिखाया भारत का ‘जुगाड़ कल्चर'

कमेंट सेक्शन में एक टिप्पणी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा. यूज़र ने लिखा- “काश कोई पीछे इन कुर्सियों पर बैठा होता… तब तो तस्वीर पूरी हो जाती!” यह पढ़कर लोग हंसी नहीं रोक पाए. इस छोटे से वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत में समाधान ढूंढना एक कला है, चाहे साधन कितने भी कम हों. पोलिश महिला का यह पोस्ट धीरे-धीरे लोगों के बीच एक फनी और रिलेटेबल मोमेंट बनकर वायरल हो गया है.

यह भी पढ़ें: ऐसी ट्रेन तो जापान-चीन में भी नहीं देखी! वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं देख हैरान रह गया जर्मन यात्री, शेयर किया अनुभव