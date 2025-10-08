चलते-चलते अचानक टूटा ‘ब्रेक डांस’ झूला, दो युवकों के लिए अगले 30 सेकंड बन गए खौफनाक! वायरल Video

झूले पर बैठकर मस्ती करने गए दो युवकों के साथ जो हुआ, वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ‘ब्रेक डांस' नाम के झूले का एक डिब्बा अचानक चलते-चलते टूट जाता है. झूला तेज़ी से घूम रहा होता है और अगले ही पल डिब्बा अपनी जगह से अलग होकर नीचे लटकने लगता है. उस वक्त जो हुआ, उसे देखकर दर्शक भी दहल गए.

हादसे का दिल दहला देने वाला नजारा

वीडियो में साफ दिखता है कि झूला पूरे स्पीड पर घूम रहा होता है. तभी अचानक एक सीट का कनेक्शन टूट जाता है और उसमें बैठे दो युवक चीखते हुए बुरी तरह झूलने लगते हैं. वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं और तुरंत मशीन को बंद करने की कोशिश करते हैं. अगले 30 सेकंड दोनों युवकों के लिए सबसे डरावने साबित होते हैं, क्योंकि झूले का डिब्बा हवा में खतरनाक तरीके से हिलता रहता है. झूले के टूटते ही वहां आसपास खड़े लोग घबराकर दोनों युवकों को बचाने दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही झूला रुकता है लोग उन्हें उठाने पहुंच जाते हैं.

देखें Video:

लोगों ने कहा – “यह तो मौत के मुंह से लौट आए”

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@ajaysharma.aap) नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 4 करोड़ 76 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर सहम गए हैं और सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा - “यह हादसा नहीं, चमत्कार है कि दोनों बच गए.” किसी ने कहा - “मनोरंजन पार्कों की मशीनों की जांच अब ज़रूरी है.”

कहां का है वीडियो, ये अब तक साफ नहीं

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह वीडियो कहां का है और कब रिकार्ड किया गया है, लेकिन दृश्य इतना डरावना है कि देखने वालों की रूह कांप जाए. कई लोगों ने ऐसे झूलों पर सुरक्षा मानकों को लेकर कड़ी जांच की मांग की है.

यह भी पढ़ें: टॉक्सिक मैनेजर ने नौकरी से निकाला, अब इंडियन टेकी को वापस बुलाने के लिए वही कंपनी कर रही मिन्नतें, कहानी वायरल

सीना छलनी कर देगा मां के त्याग का ये Video, लोगों का सूखा हलक, कमेंट बॉक्स में आया आंसुओं का सैलाब

अपनी कमी को बनाया ताकत, बिना अंगूठे के जन्मे इस शख्स ने दिखाई ऐसी क्रिएटिविटी, तालियां बजाते नहीं थक रहे लोग