जानबूझकर छू रहा था... बेंगलुरु मेट्रो में महिला के साथ शर्मनाक हरकत, थप्पड़ों के बाद भी मुस्कुराता रहा आरोपी

देश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बेंगलुरु मेट्रो में सामने आया यह मामला महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. एक 25 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि मेट्रो यात्रा के दौरान एक अधेड़ शख्स ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं, जिससे वह पूरी तरह डर गई.
कहां और कैसे हुआ हादसा?
यह घटना मंगलवार को बेंगलुरु के सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशनों में से एक, मैजेस्टिक इंटरचेंज के पास हुई. महिला काम से घर लौट रही थी, तभी ट्रेन में एक 55 वर्षीय शख्स उसके बगल में बैठा. पुलिस के अनुसार, आरोपी का नाम मुतप्पा है और वह उस वक्त नशे की हालत में था. यात्रा के दौरान वह बार-बार महिला पर गिरने लगा और बेहद नजदीक बैठकर असहज स्थिति पैदा करने लगा.
पहले लगा गलती से हुआ होगा...
महिला ने अपने वीडियो बयान में बताया कि शुरुआत में उसने इसे भीड़ की वजह से हुई गलती समझा. वह सीट पर खुद को एडजस्ट करती रही, लेकिन आरोपी की हरकतें लगातार बढ़ती गईं. उसने बताया कि आरोपी ने जानबूझकर हाथ और पैर उसके शरीर से सटाने शुरू कर दिए. तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर किया जा रहा कृत्य है.
मैं डर गई थी, फिर गुस्सा फूट पड़ा...
महिला के मुताबिक, जब उसे यकीन हो गया कि यह छेड़छाड़ है, तो वह कुछ पल के लिए पूरी तरह जम गई. गुस्सा और डर दोनों एक साथ थे. जैसे ही उसका स्टेशन आया, उसने खड़े होकर आरोपी को थप्पड़ मार दिया और उससे उठने को कहा. हैरानी की बात यह रही कि आरोपी भी उसी स्टेशन पर उतर रहा था.
प्लेटफॉर्म पर भी हुआ हंगामा
महिला ने बताया कि प्लेटफॉर्म पर उतरते ही उसने आरोपी को फिर थप्पड़ मारा. आरोपी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन बीच-बीच में मुस्कुरा भी रहा था. वह कन्नड़ भाषा में कुछ कह रहा था, जिसे महिला समझ नहीं पा रही थी. मेट्रो सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को अलग किया और महिला की जिद पर पुलिस को बुलाया गया.
पुलिस की कार्रवाई और सवाल
पुलिस ने मामले में गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की, आरोपी को थाने बुलाकर पूछताछ की, चेतावनी दी और बाद में छोड़ दिया. महिला को यह भी बताया गया कि आरोपी करीब एक घंटे से मेट्रो में बिना उतरे घूम रहा था और नशे में था. महिला ने पुलिस की सलाह पर नाराज़गी जताई. उसका कहना है कि उससे कहा गया कि भविष्य में अगर ऐसा लगे तो वह सीट बदल ले.
क्या हर आदमी से पूछूं कि वो शिकारी है?
महिला ने सवाल उठाया कि आखिर वह कैसे पहले से जान सकती है कि उसके बगल में बैठा शख्स गलत नीयत वाला है. उसने कहा कि महिलाओं से ही हर बार सावधानी बरतने की उम्मीद क्यों की जाती है, जबकि जिम्मेदारी अपराधी की होनी चाहिए.
