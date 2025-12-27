गर्भवती महिलाओं के लिए खास पार्किंग! बेंगलुरु के इस मॉल ने किया दिल जीतने वाला काम

Pink Parking for Mothers to be: महानगरों की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में छोटी-छोटी सुविधाएं भी बड़ा सुकून दे जाती हैं. बेंगलुरु के एक मॉल में शुरू की गई एक खास पहल इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ बटोर रही है, जहां गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से पार्किंग स्पेस बनाया गया है.

क्या है यह खास पहल?

बेंगलुरु के एक शॉपिंग मॉल के बेसमेंट पार्किंग एरिया में 'मदर्स-टू-बी' यानी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पार्किंग स्थान बनाया गया है. यह पार्किंग हल्के गुलाबी रंग में सजी हुई है और साफ-साफ लिखे बोर्ड की वजह से दूर से ही पहचानी जा सकती है. भीड़भाड़ वाले मॉल पार्किंग एरिया में यह स्पेस न सिर्फ आसानी से दिखता है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए राहत भी बनता है.

वीडियो हुआ वायरल

इस पहल को बेंगलुरु निवासी अक्षय रैना ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने मॉल की इस सोच की जमकर तारीफ की और एक बेहद जरूरी कदम बताया. वीडियो में वह कहते नजर आते हैं कि यह एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और उन्हें यह काफी पसंद आया.

देखें Video:

मॉल मैनेजमेंट की तारीफ

अक्षय ने वीडियो के कैप्शन में मॉल प्रबंधन की सराहना करते हुए लिखा कि उन्होंने आम सुविधाओं से एक कदम आगे बढ़कर सोचा है. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के इस मॉल ने गर्भवती महिलाओं के लिए अलग पार्किंग बनाकर एक शानदार उदाहरण पेश किया है, जिसे देश के बाकी मॉल्स को भी अपनाना चाहिए.

लोगों की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस पहल को बेहद मददगार बताया. एक यूज़र ने लिखा कि यह सुविधा बहुत ही उपयोगी है. वहीं, एक अन्य यूज़र ने दावा किया कि भारत के कई मॉल्स में ऐसी सुविधा पहले से मौजूद है. कुल मिलाकर, यह छोटा सा कदम लोगों को बड़े बदलाव की याद दिला रहा है.

