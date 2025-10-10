96 लाख की नौकरी ठुकराकर टेक एक्सपर्ट ने की इतने की डिमांड, वायरल हुआ पोस्ट तो लोग बोले- हमें रख लो

हाल ही में एक सिनियर टेक प्रोफेशनल ने 96 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया, जिससे इंडियन टेक इंडस्ट्री में सैलरी एक्सपेक्टेशन को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई. रिक्रुटर जुनेद खत्री ने इस मामले को एक्स पर साझा किया, जहां इसे 2 लाख से ज़्यादा बार देखा गया और इस पर चर्चा शुरू हो गई.

खत्री के अनुसार, वह एक अज्ञात कंपनी में "इंजीनियरिंग हेड" के पोस्ट के लिए भर्ती कर रहे थे. कंपनी 17 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को चाहती थी. हालांकि, कैंडिडेट ने यह कहते हुए ऑफर ठुकरा दिया कि उसे 1.3 करोड़ रुपये की फिक्स सैलरी चाहिए थी, जो उस पोस्ट के लिए निर्धारित 96 लाख रुपये के बजट से काफी ज्यादा था.

खत्री ने कहा, कि उन्होंने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन बातचीत विफल रही. उन्होंने पोस्ट किया, "इस एक कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हुए दुख हो रहा है, उसका वेतन 1.3 करोड़ है और इस पद का बजट 96 लाख है."

hurts to reject this one candidate,

he is at 1.3cr and the budget for the role is 96L.



tried talking a mid ground on both ends, didn't work. — Juned Khatri | Engineer Turned Recruiter ???????? (@hijunedkhatri) October 8, 2025

यूजर्स बोले- हमें रख लो

इस पोस्ट पर ऑनलाइन कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई है, जिनमें "हमें रख लो" जैसे मज़ेदार कमेंट्स से लेकर इंडस्ट्री में सैलरी एक्सपेक्टेशन को लेकर चर्चा हो रही है. एक यूज़र ने मज़ाक में कहा, "मैं और मेरे पांच दोस्तों का पूरा ग्रुप मिलकर 96 लाख रुपये में काम कर देंगे."

एक और ने आगे कहा, "सिर्फ़ रिमोट वर्क, अच्छी तकनीकी क्षमता, मीनिंग फुल वर्क और वर्क-लाइफ बैलेंस ही किसी को उसकी मौजूदा CTC से कम का ऑफ़र स्वीकार करने के लिए राज़ी कर सकता है."

एक तीसरे यूज़र ने मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा, "भाई, मुझे बस 6 लाख रुपये का ऑफ़र दो और मैं काम कर दूंगा. भगवान ने मुझे बहुत दिमाग़ दिया है-अगर मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं उसे जल्दी सीख लूंगा!"

