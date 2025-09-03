4 हजार महीने की सैलरी, 25 साल में करोड़पति बना शख्स, बताया सेविंग का पूरा प्लान, लोग शॉक्ड

दुनिया में अगर सबसे कठिन काम कोई है, तो वो है पैसा कमाना. इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है पाई-पाई जोड़ने में और उसे खर्च करने में जरा भी टाइम नहीं लगता है. सेविंग हर इंसान के लिए जरूरी है, जिसे हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं. सेविंग अच्छे और बुरे दोनों समय में काम आती है, इसलिए थोड़ी बहुत ही सही लेकिन सेविंग जरूर करनी चाहिए. अब सेविंग से जुड़ी प्रेरित करने वाली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. 10 वीं पास एक शख्स ने 25 साल में 1 करोड़ रुपये की सेविंग कर ली. जब इसकी सेविंग की यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग शॉक्ड हो गये. वाकई में यह किसी के लिए भी चौंकाने वाली बात हो सकती है. आइए जानते हैं इस शख्स ने कैसे की यह बचत?

25 साल में बना करोड़पति (Bengaluru Proofreader Saves Rs 1 Crore)

10वीं क्लास तक पढ़ा यह शख्स एक प्रूफरीडर है, जिसने 4200 रुपये महीने की सैलरी से शुरुआत की थी, जो उसकी कड़ी मेहनत और लगन से 63000 रुपये हो गई. यह बेहद सिंपल लाइफ जीता है और प्रॉपर्टी खरीदने की बजाए किराये के घर में रहा. उसने फिक्स्ड डिपॉजिट और आवर्ती डिपॉजिट (Recurring Deposits) के जरिए अपनी सेविंग में बढ़ोतरी की. ज्यादा खर्च और कर्ज लेने से खुद को दूर रखा. अपनी इस सेविंग पॉलिसी से शख्स आज 48 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक है और अब इससे उसका परिवार सुरक्षित है. रेडिट पोस्ट में शख्स ने अपने करोड़पति बनने का पूरा प्लान बताया है.



अंकल ने कैसे कमाए 1 करोड़ (Saves Rs 1 Crore In 25 Years)



शख्स ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'गांव में हमारा पुश्तैनी घर है, जहां हम अपनी बाकी की जिंदगी बिताएंगे, हम हमेशा से बहुत किफायती रहे हैं, क्योंकि हमें मदद के लिए किसी का सहारा नहीं मिला, सौभाग्य से हमें कभी कोई बड़ी बीमारी या कठिनाई नहीं हुई, हम अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं, डॉक्टर के पास कम ही जाते हैं, अपने अनुभव से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शिक्षा, बुद्धि, स्वास्थ्य और समय ही व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति हैं, साथ ही, लॉन्ग टर्म टारगेट को पूरा करने के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है'. सेविंग पर बड़ी सीख देने वाले अंकल के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स क्या कमेंट पोस्ट कर रहे हैं,चलिए जानते हैं.

लोगों ने की अंकल की तारीफ (Proofreader impresses netizens)



इस पर एक यूजर ने लिखा है, यह वाकई में तारीफ के काबिल है, आज के समय में इंसान दूसरे की होड़ करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर रहा है, अंकल के सेविंग के इस आइडिया ने बहुत लोग को सोचने पर मजबूर कर दिया है'. दूसरा यूजर लिखता है, मैं सच में आपकी इस हिम्मत को सलाम करता हूं, अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने के लिए धन्यवाद, याद रखना कि इन एक करोड़ रुपये से और 1 करोड़ रुपये का कमाना आसान होगा, बजाय इन्हें किसी पर खर्च करने के'. एक और यूजर ने कहा, 'यह कोई आसान बात नहीं है, ये अंकल के लिए बड़ा अचीवमेंट है, आपकी लगन और अनुशासन का आपको फल मिला है.

