विज्ञापन
विशेष लिंक

फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोता मिला शख्स, वायरल Video देख लोग हैरान, बोले- यह कैसे संभव है?

बेंगलुरु के जालाहल्ली क्रॉस फ्लाईओवर के अंदर बने खोखले खंभे में सोता मिला एक शख्स, वीडियो वायरल. लोग हैरान, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जानिए पूरी कहानी.

Read Time: 2 mins
Share
फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोता मिला शख्स, वायरल Video देख लोग हैरान, बोले- यह कैसे संभव है?
बेंगलुरु में फ्लाईओवर के खंभे के अंदर सोता मिला शख्स

बेंगलुरु के जालाहल्ली क्रॉस इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स फ्लाईओवर के खंभे के अंदर बने खोखले हिस्से में सोता मिला है. राहगीर उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि कोई शख्स इतने संकरे और खतरनाक स्थान के अंदर आराम से लेटा हुआ है.

वीडियो ने मचाया सोशल मीडिया पर हंगामा

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. ‘Karnataka Portfolio' नाम के अकाउंट ने इस घटना का वीडियो एक्स पर साझा किया, जिसमें देखा जा सकता है कि शख्स खंभे के नीचे बने खोखले हिस्से में पूरी तरह से सिकुड़कर लेटा है. इस असामान्य दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई.

देखें Video:

“इतने तंग जगह में कोई कैसे गया?”

वीडियो पोस्ट में लिखा गया कि यह वाकया देखकर लोगों को यकीन नहीं हुआ कि कोई शख्स इतनी संकरी और जोखिम भरी जगह के अंदर कैसे पहुंचा. स्थानीय लोगों ने चिंता जताई कि फ्लाईओवर का खंभा कोई आश्रय स्थल नहीं है और वहां रहना जानलेवा साबित हो सकता है.

पुलिस और नगर निकाय को सतर्क किया गया

बेंगलुरु सिटी पुलिस ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी और संबंधित नागरिक प्राधिकरणों को जांच के लिए टैग किया. फिलहाल अधिकारियों की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. बताया जा रहा है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि शख्स वहां कैसे पहुंचा और क्या वह बेघर था.

शहरी बेघरपन और सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने शहर में शहरी बेघरपन, सुरक्षा और निगरानी की कमी पर चर्चा छेड़ दी है. लोग पूछ रहे हैं कि अगर कोई शख्स फ्लाईओवर के अंदर पहुंच सकता है, तो यह न केवल उसकी सुरक्षा बल्कि शहर के ढांचे की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru, Viral News, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com