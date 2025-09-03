हाथी ने सूंड से लपेटकर तिनके की तरह गिरा दिया विशाल पेड़, गजराज की ताकत देख दंग रह गए लोग, वायरल Video

जब भी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों की बात होती है, तो उसमें हाथी (Elephant) का नाम जरूर आता है. हाथी का विशाल शरीर, ताकत और इंटेलिजेंस उसे अन्य जानवरों से अधिक शक्तिशाली बनाता है. वहीं आए दिन हाथी के कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसमें वह कभी क्यूट नजर आता है, तो किसी में वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है. वहीं आज हम आपको हाथी के ऐसे वायरल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप जान जाएंगे कि हाथी की सूंड में कितनी ताकत होती है.

सूंड से हाथी ने गिरा दिया पेड़



सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी बहुत बड़े पेड़ के पास खड़ा है और उसे अपनी सूंड से जोरों से हिला रहा है. जिसके बाद पेड़ एक ही झटके में टूटकर नीचे गिर जाता है. जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जब हाथी ही सूंड इतनी ताकतवर है तो पूरा हाथी कितना शक्तिशाली हो सकता है.

बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो शेयर की गई है, जिसके कैप्शन में लिखा है, " THE STRENGTH OF AN ELEPHANT IS INSANE" यानी "हाथी की ताकत अविश्वसनीय होती है".

THE STRENGTH OF AN ELEPHANT IS INSANE. ???? pic.twitter.com/UP3f4qdMu3 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 31, 2025

वीडियो देख हैरान हुए लोग



सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 9 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जिन लोगों को लगता है कि मांस खाने वाले जानवर ज्यादा ताकतवर होते हैं, उन्हें हाथी के बारे में पता होना चाहिए', दूसरे यूजर ने लिखा, ' हाथी अपनी सूंड से हर नामुमकिन काम कर सकता है', तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, ' सूंड से हाथी ने पेड़ को ऐसे गिरा दिया, जैसे कोई ताश के पत्ते गिरा देता है'.

