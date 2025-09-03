विज्ञापन
विशेष लिंक

हाथी ने सूंड से लपेटकर तिनके की तरह गिरा दिया विशाल पेड़, गजराज की ताकत देख दंग रह गए लोग, वायरल Video

हाथी का एक वीडियो धड़ाके से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी सूंड की मदद से एक पेड़ गिरा रहा है. 24 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि हाथी कितना ताकतवर जानवर है.

Read Time: 3 mins
Share
हाथी ने सूंड से लपेटकर तिनके की तरह गिरा दिया विशाल पेड़, गजराज की ताकत देख दंग रह गए लोग, वायरल Video
ताश के पत्तों की तरह हाथी ने सूंड से गिरा दिया पेड़, देखें Video

जब भी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों की बात होती है, तो उसमें हाथी (Elephant) का नाम जरूर आता है. हाथी का विशाल शरीर, ताकत और इंटेलिजेंस उसे अन्य जानवरों से अधिक शक्तिशाली बनाता है. वहीं आए दिन हाथी के कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिसमें वह कभी क्यूट नजर आता है, तो किसी में वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है. वहीं आज हम आपको हाथी के ऐसे वायरल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप जान जाएंगे कि हाथी की सूंड में कितनी ताकत होती है.

शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन! लद्दाख घूमने निकले दोस्तों ने 'छैया छैया' पर किया ऐसा डांस, YouTube ने भी की तारीफ

सूंड से हाथी ने गिरा दिया पेड़

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी बहुत बड़े पेड़ के पास खड़ा है और उसे अपनी सूंड से जोरों से हिला रहा है. जिसके बाद पेड़ एक ही झटके में टूटकर नीचे गिर जाता है. जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, जब हाथी ही सूंड इतनी ताकतवर है तो पूरा हाथी कितना शक्तिशाली हो सकता है.

बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो शेयर की गई है, जिसके कैप्शन में लिखा है, " THE STRENGTH OF AN ELEPHANT IS INSANE" यानी "हाथी की ताकत अविश्वसनीय होती है".

वीडियो देख हैरान हुए लोग

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 9 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया है. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'जिन लोगों को लगता है कि मांस खाने वाले जानवर ज्यादा ताकतवर होते हैं, उन्हें हाथी के बारे में पता होना चाहिए', दूसरे यूजर ने लिखा, ' हाथी अपनी सूंड से हर नामुमकिन काम कर सकता है', तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, ' सूंड से हाथी ने पेड़ को ऐसे गिरा दिया, जैसे कोई ताश के पत्ते गिरा देता है'.

यह भी पढ़ें: पोलैंड की महिला को मलयालम में बातचीत करते देख हैरान रह गए बच्चे, यूजर्स बोले- इससे प्यारा और कुछ नहीं...

बाइक को चोरी से बचाने के लिए शख्स ने ढूंढ निकाला जबरदस्त जुगाड़, Video देख लोगों ने पकड़ लिया माथा

सूंड से पानी उछाल-उछालकर नदी में नहा रहे थे हाथी, पास खड़े होकर देख रहा था केयरटेकर, दिल जीत लेगा प्यारा Video

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Elephant Video, Power Of Elephant, Elephant Falls Huge Tree With Its Trunk
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com