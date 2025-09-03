पूजन सामग्री में नारियल, पान और फलों के बीच दिखा Domino's का ऑरेगैनो पैकेट, यूजर्स बोले- सुपारी समझ लिया शायद

हम भारतीयों को पिज्जा, पास्ता या गार्लिक ब्रेड जैसे खाने के ऑर्डर के साथ आने वाले छोटे मसालों के पैकेट संभाल कर रखने की आदत होती है. चाहे वो चिली फ्लेक्स हो, ऑरेगैनो हो या एक्स्ट्रा सॉस - ये पैकेटबंद चीज़ें लगभग हमेशा रसोई की दराज में "बाद में" इस्तेमाल के लिए जगह बना ही लेती हैं. ताकि बाद में इसे घर की बनी किसी डिश में ऐड कर बाहर वाले खाने का मजा लिया जा सके. लेकिन हाल में एक सोशल मीडिया पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा जिस पर नारियल और पान पत्ते के साथ पूजा के सामान में ऑरेगैनो का पैकेट (Oregano Sachet) रखा दिया.

पूजन सामग्री में ये क्या?

पूजा की ज़रूरी चीज़ों और बेमेल ऑरेगैनो के पैकेट वाली एक तस्वीर अब X पर वायरल हो रही है. इस अनोखे सेटअप में कुछ पान के पत्तों पर एक नारियल रखा हुआ था. कुछ दूरी पर कुछ फल और चूड़ियां भी दिखाई दे रही है. लेकिन सबसे अनोखी बात थी नारियल के नीचे से झांकता ऑरेगैनो मसाला पैकेट. पैकेट पर लगे लोगो से ये साफ है कि यह डोमिनोज़ (Domino's) के खाने के ऑर्डर के साथ आया था. पोस्ट के साइड नोट में लिखा था, "पिछले 20 मिनट से लगातार हंस रहा हूं."

यूजर्स ने लिए मजे

इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान तो खींचा ही खूब गुदगुदाया भी. एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा, "इसे सुपारी का पैकेट समझ लिया गया है." एक अन्य ने लिखा, "कुछ बुज़ुर्ग इसे हल्दी-कुमकुम का पैकेट समझ सकते हैं." इन चीज़ों से एक पूरी डिश की कल्पना करते हुए, एक ने कमेंट किया, "ऑरेगैनो के पत्तों के साथ पान के पत्ते का पकौड़ा."

