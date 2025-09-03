पोलैंड की महिला को मलयालम में बातचीत करते देख हैरान रह गए बच्चे, यूजर्स बोले- इससे प्यारा और कुछ नहीं...

विज्ञापन
एमिलिया पिएत्र्ज़िक नाम की यह महिला केरल में रहने वाली पोलिश नागरिक हैं. हाल ही में वह राज्य में एक दोस्त की शादी में शामिल हुई थीं और उन्होंने वहां बच्चों से मलयालम के भाषा में बच्चों से बातचीत की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Polish woman speaks Malayalam: केरल (Kerala) की एक शादी का एक दिल को छू लेने वाला पल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूज़र्स का ध्यान खींच रहा है. इस शादी में पोलैंड की एक महिला ने राज्य की स्थानीय भाषा मलयालम बोलकर छोटी बच्चियों को हैरान कर दिया. जिसे सुनकर वो काफी खुश हुईं. एमिलिया पिएत्र्ज़िक नाम की यह महिला केरल में रहने वाली पोलिश नागरिक हैं. हाल ही में वह राज्य में एक दोस्त की शादी में शामिल हुई थीं और उन्होंने वहां बच्चों से मलयालम के भाषा में बच्चों से बातचीत की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में, पिएत्र्ज़िक लड़कियों के पास जाती हैं और उनसे मलयालम में बातचीत करती हैं, उनसे सवाल पूछती हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं का जवाब देती हैं. लड़कियां उनकी भाषा सुनकर खिलखिला उठती हैं और वे खुशी से खिलखिलाकर हंसने लगती हैं जब वह देखती हैं कि एक विदेशी महिला उनकी ही भाषा में बातचीत कर रही है.

देखें Video:

इंस्टाग्राम पर वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "केरल में हमारे दोस्त की शादी में, मैंने बच्चों से मलयालम में बात करके उन्हें सरप्राइज देने का फैसला किया. उनके चेहरों का भाव अनमोल था - पहले हैरानी, ​​फिर हंसी और फिर ढेर सारे सवाल. एक विदेशी होने के नाते, ऐसे पल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं... सिर्फ़ भाषा सीखना ही नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी से उनकी मातृभाषा में जुड़ना भी. ये छोटी-छोटी बातें ही हैं जो मुझे सिर्फ़ मेहमान न होकर, संस्कृति का हिस्सा होने का एहसास दिलाती हैं." उन्होंने आगे कहा, "और सच कहूं तो, बच्चों ने मुझे किसी भी कक्षा से ज़्यादा आत्मविश्वास दिया - उनकी खुशी ही मुझे रोज़ मलयालम सीखने के लिए प्रेरित करती रही." 

इस क्लिप की ऑनलाइन खूब तारीफ़ हो रही है, कई यूज़र्स इसे "अनमोल" कह रहे हैं और यह याद दिला रहे हैं कि भाषा कैसे बाधाओं को तोड़ सकती है. एक यूज़र ने लिखा, "उनका प्रयास केरल की संस्कृति के प्रति बहुत सम्मान दर्शाता है." एक ने लिखा, "यह बहुत ही प्यारा है." तीसरे ने कहा, "इसमें अनुवाद करने वाला बच्चा ही हीरो है." चौथे ने कहा, "किसने सोचा था कि कुछ मलयालम शब्द इतना गहरा बंधन बना सकते हैं?"

