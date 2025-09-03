विज्ञापन
विशेष लिंक

शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन!लद्दाख घूमने निकले दोस्तों ने 'छैया छैया' पर किया ऐसा डांस, YouTube ने भी की तारीफ

दोस्तों के डांस का ये वीडियो अब इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. शाहरुख खान के एवरग्रीन हिट सॉन्ग 'छैया छैया' पर आधारित उनका वीडियो न केवल वायरल हुआ है, बल्कि यूट्यूब इंडिया से भी इसे तारीफ मिली है.

Read Time: 2 mins
Share
शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन!लद्दाख घूमने निकले दोस्तों ने 'छैया छैया' पर किया ऐसा डांस, YouTube ने भी की तारीफ
लद्दाख घूमने निकले दोस्तों ने 'छैया छैया' पर किया डांस

Dance on Chaiyya Chaiyya: लद्दाख घूमने निकले दोस्तों के एक समूह ने इंटरनेट पर अपने डांस से ये साबित कर दिखाया है कि वे शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं. दोस्तों के डांस का ये वीडियो अब इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. शाहरुख खान के एवरग्रीन हिट सॉन्ग 'छैया छैया' पर आधारित उनका वीडियो न केवल वायरल हुआ है, बल्कि यूट्यूब इंडिया से भी इसे तारीफ मिली है.

पोलैंड की महिला को मलयालम में बातचीत करते देख हैरान रह गए बच्चे, यूजर्स बोले- इससे प्यारा और कुछ नहीं...

सचिन गुप्ता (@sachinn_9) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप में वे और उनके तीन दोस्त लद्दाख की घुमावदार घाटियों की बैकग्राउंड में नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. कैज़ुअल कपड़े पहने और ऊर्जा से भरपूर, वे शाहरुख खान के आइकॉनिक पोज़ में नाचने से पहले हर ताल के साथ स्टेप्स मिला रहे हैं.

देखें Video:

कैप्शन में लिखा था: "सभी को असाइनमेंट समझ आ गया. सिर्फ़ 4 शाहरुख़ फ़ैन लड़के लद्दाख की अपनी रोड ट्रिप पर." ऑनलाइन अपलोड होने के बाद से इस वीडियो को 11.9 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.सोशल मीडिया यूज़र्स ने वीडियो पर जमकर तारीफें रहे हैं, जो शाहरुख खान के फैंस के लिए वाकई एक बड़ा तोहफ़ा है.

एक यूज़र ने कहा, "शानदार जगह, शांत लोग और बेहतरीन डांस स्टेप्स," जबकि दूसरे ने कहा, "मुझे यह शख्स बहुत पसंद है." एक यूज़र ने इसे "इंस्टाग्राम पर सबसे अच्छी चीज़" बताया. यहां तक ​​कि यूट्यूब इंडिया ने भी कमेंट सेक्शन में शामिल होकर लिखा, "सारा संघर्ष सार्थक रहा."

यह भी पढ़ें: बाइक को चोरी से बचाने के लिए शख्स ने ढूंढ निकाला जबरदस्त जुगाड़, Video देख लोगों ने पकड़ लिया माथा

पूजन सामग्री में नारियल, पान और फलों के बीच दिखा Domino's का ऑरेगैनो पैकेट, यूजर्स बोले- सुपारी समझ लिया शायद

प्रोफेसर साहब ने स्टेज पर किया 'मुकाबला' गाने पर धमाकेदार डांस, नाचते हुए ऐसे उतारा जूता, फैन हो गए लोग

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chaiyya Chaiyya Dance, Shah Rukh Khan, Viral Dance Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com