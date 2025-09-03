शाहरुख खान के सबसे बड़े फैन!लद्दाख घूमने निकले दोस्तों ने 'छैया छैया' पर किया ऐसा डांस, YouTube ने भी की तारीफ

Dance on Chaiyya Chaiyya: लद्दाख घूमने निकले दोस्तों के एक समूह ने इंटरनेट पर अपने डांस से ये साबित कर दिखाया है कि वे शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं. दोस्तों के डांस का ये वीडियो अब इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. शाहरुख खान के एवरग्रीन हिट सॉन्ग 'छैया छैया' पर आधारित उनका वीडियो न केवल वायरल हुआ है, बल्कि यूट्यूब इंडिया से भी इसे तारीफ मिली है.

सचिन गुप्ता (@sachinn_9) द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप में वे और उनके तीन दोस्त लद्दाख की घुमावदार घाटियों की बैकग्राउंड में नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. कैज़ुअल कपड़े पहने और ऊर्जा से भरपूर, वे शाहरुख खान के आइकॉनिक पोज़ में नाचने से पहले हर ताल के साथ स्टेप्स मिला रहे हैं.

देखें Video:

कैप्शन में लिखा था: "सभी को असाइनमेंट समझ आ गया. सिर्फ़ 4 शाहरुख़ फ़ैन लड़के लद्दाख की अपनी रोड ट्रिप पर." ऑनलाइन अपलोड होने के बाद से इस वीडियो को 11.9 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है.सोशल मीडिया यूज़र्स ने वीडियो पर जमकर तारीफें रहे हैं, जो शाहरुख खान के फैंस के लिए वाकई एक बड़ा तोहफ़ा है.

एक यूज़र ने कहा, "शानदार जगह, शांत लोग और बेहतरीन डांस स्टेप्स," जबकि दूसरे ने कहा, "मुझे यह शख्स बहुत पसंद है." एक यूज़र ने इसे "इंस्टाग्राम पर सबसे अच्छी चीज़" बताया. यहां तक ​​कि यूट्यूब इंडिया ने भी कमेंट सेक्शन में शामिल होकर लिखा, "सारा संघर्ष सार्थक रहा."

