3 महीने में घटाओ इतना वज़न और जीत लो Porsche! चीन के जिम का चौंकाने वाला कॉन्टेस्ट वायरल

चीन के एक जिम ने 3 महीने में 50 किलो वजन घटाने पर Porsche देने का ऑफर निकाला है. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि ऐसा वजन घटाना जानलेवा हो सकता है.

Chinese Gym Porsche Challenge: चीन के शानडोंग प्रांत के बिनझोउ में एक जिम ने ऐसा ऑफर निकाला है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. दरअसल, इस जिम ने एक “वेट लॉस चैलेंज” शुरू किया है जिसमें जो भी प्रतिभागी तीन महीनों में 50 किलो वजन घटा लेगा, उसे इनाम में एक लग्जरी Porsche Panamera कार दी जाएगी. ये कार करीब 1.1 मिलियन युआन (लगभग 1.3 करोड़ रुपये) की बताई जा रही है.

रजिस्ट्रेशन फीस और ट्रेनिंग कैंप की डिटेल

न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए 10,000 युआन (करीब 1.2 लाख रुपये) का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा. इस फीस में प्रतिभागियों को भोजन और साझा आवास की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि यह एक पूरी तरह बंद ट्रेनिंग कैंप के अंदर आयोजित किया जाएगा. जिम कोच वांग के अनुसार, इस चैलेंज में सिर्फ 30 लोगों को हिस्सा लेने की अनुमति है और अब तक 7-8 लोग पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इनाम में दी जाने वाली कार नई नहीं बल्कि 2020 मॉडल की पुरानी Porsche है, जो जिम के मालिक की खुद की है.

हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

हालांकि इस ऑफर को सुनकर लोग उत्साहित हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इसे खतरनाक और असुरक्षित बताया है. प्रसिद्ध मेडिकल इन्फ्लुएंसर डॉ. झेंग, जिनके 35 लाख से ज्यादा Weibo फॉलोअर्स हैं, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से बताया, “रोजाना 0.5 किलो वजन कम करना बहुत तेज़ रफ्तार है. इतनी तेजी से वजन घटाने से मांसपेशियां कमजोर, हार्मोनल असंतुलन और महिलाओं में पीरियड्स रुकने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.” उन्होंने बताया कि सुरक्षित वजन घटाने का लक्ष्य सप्ताह में 0.5 किलो होना चाहिए.

इसी तरह शानक्सी प्रांतीय अस्पताल के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन पू यानसोंग ने कहा, “इतनी तेजी से वजन कम करने से शरीर के अंगों पर दबाव बढ़ता है और यह जानलेवा भी हो सकता है.” लोग बोले - “वजन नहीं, जान चली जाएगी!” सोशल मीडिया पर इस कॉन्टेस्ट ने जबरदस्त बहस छेड़ दी है. एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा- “अगर मैं 50 किलो घटा लूं, तो मेरे पास बस 5 किलो रह जाएंगे, क्या मैं जिंदा रहूंगा?” दूसरे ने लिखा- “यह बस एक मार्केटिंग ट्रिक है. 10,000 युआन फीस लेकर वो नई कार खरीद सकता है और पुरानी खुद रख लेगा. आखिर में फायदा उसी का है.”

तीन महीने में 50 किलो वजन घटाने का यह लक्ष्य भले ही आकर्षक लगे, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक यह वैज्ञानिक नहीं है. शरीर के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है धीरे-धीरे और संतुलित तरीके से वजन घटाना, न कि Porsche जीतने के चक्कर में स्वास्थ्य को जोखिम में डालना.

