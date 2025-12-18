विज्ञापन
विशेष लिंक

पोलर बियर भी बच्चों को लेते हैं गोद! वैज्ञानिकों के दिल को भी छू गई मां की यह ममता

कनाडा में वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक मादा (फीमेल) पोलर बियर ने पोलर बियर के ही एक छोटे बच्चे को गोद लिया है. यह एक दुर्लभ मामला है.

Read Time: 3 mins
Share
पोलर बियर भी बच्चों को लेते हैं गोद! वैज्ञानिकों के दिल को भी छू गई मां की यह ममता
Adoption in Animals: पोलर बियर भी बच्चों को लेते हैं गोद
  • कनाडा में वैज्ञानिकों ने एक फीमेल पोलर बियर को दूसरे छोटे बच्चे को गोद लेते हुए पाया जो बेहद दुर्लभ घटना है
  • दोनों पोलर बियर के बच्चे लगभग दस से ग्यारह महीने के हैं और वे अपनी मां के साथ डेढ़ साल तक रहेंगे
  • पोलर बियर्स इंटरनेशनल ने वसंत ऋतु में फीमेल पोलर बियर पर GPS कॉलर लगाया था जिसमें दो शावकों का पता चला
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

क्या इंसान और क्या जानवर, इमोशन यानी भावना ऐसी चीज है जो रह जीवित प्राणी में देखने को मिलती हैं. जानवरों में भी ममता का भाव होता है और इसका ही एक और ऐसा उदाहरण वैज्ञानिकों को मिला है जिसने उन्हें चकित कर दिया है. कनाडा में वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक मादा (फीमेल) पोलर बियर ने पोलर बियर के ही एक छोटे बच्चे को गोद लिया है. द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार यह एक दुर्लभ मामला है, जो आर्कटिक क्षेत्र के सबसे बड़े शिकारी माने-जाने वाले पोलर बियर के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है.

दोनों बच्चे स्वस्थ दिख रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों 10 या 11 महीने के हैं और उम्मीद है कि वे अगले 1.5 साल तक अपनी मां के साथ रहेंगे.

रिपोर्ट के अनुसार पोलर बियर्स इंटरनेशनल ने बुधवार, 17 दिसंबर को कहा कि जब उन्होंने पहली बार वसंत ऋतु में फीमेल पोलर बियर को ट्रेक करने के लिए GPS कॉलर लगाया, तो उसके पास अपना एक छोटा बच्चा था. लेकिन पिछले महीने उस मां के साथ लगभग एक ही उम्र के दो शावकों को देखा गया था. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे गोद लेने का एक बेहद दुर्लभ मामला देख रहे हैं. पोलर बियर्स इंटरनेशनल जानवरों के संरक्षण (कंजर्वेशन) के लिए काम करने वाला एक NGO है. 

रिपोर्ट के अनुसार एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा के एक रिसर्च साइंटिस्ट इवान रिचर्डसन ने कहा, "फीमेल पोलर बियर वास्तव में अच्छी मां होती है और इसलिए वे मुख्य रूप से अपनी संतानों की देखभाल ही करती हैं... हमें लगता है कि अगर कोई छोटा शावक (पोलर बियर का बच्चा) है जो कहीं चीख रहा है और उसने अपनी मां को खो दिया है, तो ये मादाएं उन्हें संभालने और उनकी देखभाल करने से खुद को रोक नहीं पाती हैं. यह वास्तव में जिज्ञासा पैदा करे वाला एक व्यवहार है और पोलर बियर के जीवन के इतिहास का एक दिलचस्प पहलू है."

Latest and Breaking News on NDTV

रिपोर्ट के अनुसार पोलर बीयर्स इंटरनेशनल की एलिसा मैक्कल ने इसे अद्भुत नजारा बताया है. उन्होंने कहा, "पोलर बियर में गोद लेना बहुत दुर्लभ और असामान्य है. हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है."

यह भी पढ़ें: हवा-पानी बर्बाद हुआ तो इस मुल्क की गुस्साई जनता ने सरकार पर ही ठोक दिया मुकदमा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Canada, Polar Bear, Enviroment
Get App for Better Experience
Install Now