क्या इंसान और क्या जानवर, इमोशन यानी भावना ऐसी चीज है जो रह जीवित प्राणी में देखने को मिलती हैं. जानवरों में भी ममता का भाव होता है और इसका ही एक और ऐसा उदाहरण वैज्ञानिकों को मिला है जिसने उन्हें चकित कर दिया है. कनाडा में वैज्ञानिकों ने पाया है कि एक मादा (फीमेल) पोलर बियर ने पोलर बियर के ही एक छोटे बच्चे को गोद लिया है. द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार यह एक दुर्लभ मामला है, जो आर्कटिक क्षेत्र के सबसे बड़े शिकारी माने-जाने वाले पोलर बियर के बीच जटिल संबंधों को उजागर करता है.

दोनों बच्चे स्वस्थ दिख रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों 10 या 11 महीने के हैं और उम्मीद है कि वे अगले 1.5 साल तक अपनी मां के साथ रहेंगे.

पोलर बियर भी बच्चों को लेते हैं गोद! वैज्ञानिकों के दिल को भी छू गई मां की यह ममता



पोलर बियर्स इंटरनेशनल ने बुधवार, 17 दिसंबर को कहा कि जब उन्होंने पहली बार वसंत ऋतु में फीमेल पोलर बियर को ट्रेक करने के लिए GPS कॉलर लगाया, तो उसके पास अपना एक छोटा बच्चा था. लेकिन जब पिछले महीने…

रिपोर्ट के अनुसार पोलर बियर्स इंटरनेशनल ने बुधवार, 17 दिसंबर को कहा कि जब उन्होंने पहली बार वसंत ऋतु में फीमेल पोलर बियर को ट्रेक करने के लिए GPS कॉलर लगाया, तो उसके पास अपना एक छोटा बच्चा था. लेकिन पिछले महीने उस मां के साथ लगभग एक ही उम्र के दो शावकों को देखा गया था. इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे गोद लेने का एक बेहद दुर्लभ मामला देख रहे हैं. पोलर बियर्स इंटरनेशनल जानवरों के संरक्षण (कंजर्वेशन) के लिए काम करने वाला एक NGO है.

रिपोर्ट के अनुसार एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कनाडा के एक रिसर्च साइंटिस्ट इवान रिचर्डसन ने कहा, "फीमेल पोलर बियर वास्तव में अच्छी मां होती है और इसलिए वे मुख्य रूप से अपनी संतानों की देखभाल ही करती हैं... हमें लगता है कि अगर कोई छोटा शावक (पोलर बियर का बच्चा) है जो कहीं चीख रहा है और उसने अपनी मां को खो दिया है, तो ये मादाएं उन्हें संभालने और उनकी देखभाल करने से खुद को रोक नहीं पाती हैं. यह वास्तव में जिज्ञासा पैदा करे वाला एक व्यवहार है और पोलर बियर के जीवन के इतिहास का एक दिलचस्प पहलू है."

रिपोर्ट के अनुसार पोलर बीयर्स इंटरनेशनल की एलिसा मैक्कल ने इसे अद्भुत नजारा बताया है. उन्होंने कहा, "पोलर बियर में गोद लेना बहुत दुर्लभ और असामान्य है. हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है."

