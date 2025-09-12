घर में 2 लोग और पानी का बिल 16 हजार रु, मकान मालिक की गुंडागर्दी से परेशान शख्स ने मांगी मदद, शेयर किया पोस्ट

देश की आईटी हब सिटी बेंगलुरु (Bengaluru) से आमजन से जुड़ी आए दिन कोई ना कोई समस्या आती ही रहती हैं. कभी हैवी ट्रैफिक की समस्या तो कभी मकान मालिकों के शोषण की खबरें लोगों को चौंकाती रहती हैं. अब बेंगलुरु में किराए पर रह रहे एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपने मकान मालिक और उसके पानी के बिल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है. शख्स ने रेडिट पोस्ट में अपनी दुविधा को लोगों संग साझा किया है. शख्स का उसके मकान मालिक से पानी के चौंकाने वाले बिल को लेकर झगड़ा है. शख्स ने लोगों से मदद मांगी है और अब उसके इस वायरल रेडिट पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं.

क्या है पूरा विवाद? (Bengaluru Water Bill Viral Post)



किराएदार ने अपने रेडिट पोस्ट में लिखा है, 'मेरा मकान मालिक हर महीने मेरे ऊपर बेंगलुरु जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (BWSSB) के पानी के बिल का बहुत ज्यादा बोझ डाल रहा है'. इस शख्स ने 1,65,000 लीटर पानी के लिए लगभग 15,800 रुपये का बिल अपने पोस्ट में शेयर किया है. उसने बताया कि यह बिल बहुत ज्यादा है, खासकर इसलिए क्योंकि यहां वो और उसका साथी रहता है. रेडिट में यूजर ने लिखा, 'हमें आमतौर पर हर महीने लगभग 10 हजार का पानी का बिल मिलता है, हम यहां सिर्फ 2 लोग रहते हैं, जो ज्यादातर समय ऑफिस में बिताते हैं, मैंने इसके लिए उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वह हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है और कभी-कभी तो एक-दो दिन के लिए पानी भी नहीं आता है, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए?



कुछ तो गड़बड़ है? (Bengaluru Water Bill Viral Story)



इस पर लोग अपने-अपने रिएक्शन और राय दे रहे हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, ' इतना बिल आना असंभव है, या तो मीटर में लगातार हवा आ रही है या मीटर रीडिंग लेने वाले व्यक्ति में ही कोई गड़बड़ है, दो लोगों का ज्यादा से ज्यादा बिल 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए'. दूसरे यूजर ने लिखा है, 'यहां तक कि चार मेंबर वाली फैमिली का भी इतना बिल नहीं आता है, कुछ तो गड़बड़ है, अपने पड़ोसियों या आस-पड़ोस के लोगों से बात करके पता करें कि उनके पानी का बिल कितना आ रहा है'.

तीसरा लिखता है, '165 किलोलीटर खपत? मेरे परिवार में 3 वयस्क, 1 बच्चा, एक बड़ा बगीचा, 5 बेडरूम हैं और हम बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं और तब भी केवल 15 से 20 किलोलीटर ही पानी ही इस्तेमाल होता हैं'. चौथे ने कहा, 'कोई और दूसरी जगह ढूंढो, अगर तुम्हारे पास बहुत समय है, तो किसी वकील के पास जाओ और केस दर्ज करवाओ'. अब लोग शख्स को ऐसे ही सलाह दे रहे हैं.

