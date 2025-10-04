विज्ञापन
6 घंटे तक ट्रेन के बाथरूम में बंद रहा यात्री, रेलवे स्टाफ ने तोड़ा दरवाज़ा, तो सामने आया चौंकाने वाला नज़ारा!

ट्रेन में एक पैसेंजर ने खुद को 6 घंटे तक बाथरूम में बंद कर रखा. जब रेलवे कर्मचारियों ने दरवाज़ा तोड़ा तो नज़ारा देख सबके होश उड़ गए. सोशल मीडिया पर यह घटना तेजी से वायरल हो रही है.

भारतीय रेल में सफर के दौरान आए दिन कोई न कोई अनोखी घटना देखने को मिल जाती है. लेकिन हाल ही में सामने आई यह खबर लोगों को हैरान भी कर रही है और हंसी से लोटपोट भी. मामला उस समय सुर्खियों में आया जब एक पैसेंजर ट्रेन के बाथरूम में गया और घंटों तक बाहर ही नहीं निकला. करीब 6 घंटे तक बाथरूम का दरवाज़ा बंद देखकर यात्रियों को शक हुआ. लोगों ने आवाज़ लगाई, खटखटाया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. आखिरकार इसकी सूचना रेलवे स्टाफ को दी गई. मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने जब दरवाज़ा तोड़कर देखा तो सभी दंग रह गए.

रेलवे स्टाफ ने तोड़ा दरवाज़ा

वायरल वीडियो में दिखाया गया है लोगों की शिकायत पर रेलवे कर्मचारी पेचकस और हथौड़ा लेकर ट्रेन के बाथरूम में बंद पैसेंजर को निकालने आते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है, दरवाज़ा तोड़ने के दौरान भी पैसेंजर अपनी तरफ से गेट खोलने की कोशिश नहीं करता. इस दौरान लोगों में भी आपस में 'कौन पैसेंजर है? वाली बातचीत चल रही होती है. दरवाजा खोलने के लिए रेलवे स्टाफ काफी मशक्कत करता है. इस दौरान एक रेलवे कर्मचारी फोन पर ‘RPF'वालों के न आने की शिकायत कर रहा होता है. करीब 90 सेकंड के बाद जब कर्मचारी दरवाजे में सास बना लेते हैं, तो वह अंदर मौजूद पैसेंजर से गेट खोलने को कहते हैं. जिसके बाद 6 घंटे से बाथरूम में बैठा पैसेंजर गेट खोलता है और बाहर आता है. इसके बाद रेलवे कर्मचारी बाथरूम में खड़ा करवा कर उसकी फोटो खींचते है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @i_am_saleem_ नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- 6 घंटे से दरवाज़ा बंद है अंदर युवक की हालत. इस वीडियो को अबतक 2 लाख 30 हज़ार से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 5 हज़ार से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है. लोग मज़ाक उड़ाते हुए लिख रहे हैं कि “रेलवे का यह नया स्लीपर क्लास है” तो किसी ने इसे “अल्टीमेट प्राइवेसी ज़ोन” तक बता दिया. हालांकि रेलवे ने पैसेंजर को चेतावनी देते हुए आगे सफर जारी रखने दिया.

रेलवे ने की अपील 

यह घटना हंसी-मज़ाक से भले ही वायरल हो रही हो, लेकिन यह भी दिखाती है कि छोटी सी लापरवाही से पूरे डिब्बे के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे ने अपील की है कि यात्री बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाज़ा खुला छोड़ें और लंबा समय वहां न बिताएं.

