'अरे दीवानों मुझे पहचानो', 34 पारियों में लगाए 11 शतक और 12 अर्धशतक, फिर भी नहीं मिल रहा भारतीय टीम में मौका

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप ए का एक रोमांचक मुकाबला बीते 26 दिसंबर को केरल और कर्नाटक के बीच अहमदाबाद में खेला गया. जहां कर्नाटक की टीम 10 गेंद शेष रहते 8 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो जरूर तीसरे क्रम के बल्लेबाज करुण नायर (Karun Nair) रहे. जिन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 130 गेंदों में 100.00 की स्ट्राइक रेट से 130 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. मगर इस मुकाबले में देवदत्त पाडिक्कल के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने 137 गेंदों का सामना किया. इस बीच 90.51 की स्ट्राइक रेट से वह 124 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 12 चौके और 3 बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

34 पारियों में ठोक चुके हैं 11 शतक और 12 अर्धशतक

देवदत्त पाडिक्कल का लिस्ट ए क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं है. उनके बेहतरीन खेल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खबर लिखे जाने कर उन्होंने यहां 35 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 34 पारियों में 83.64 की औसत से 2342 रन निकले हैं. पाडिक्कल के नाम लिस्ट ए क्रिकेट में 11 शतक और 12 अर्धशतक दर्ज है. यानी कि 34 पारियों में उन्होंने 23 बार 50+ की पारी खेली है. 152 रनों की खेली गई पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

भारतीय टीम में कब मिलेगा मौका?

देवदत्त पाडिक्कल के बेहतरीन खेल को देखते हुए हर किसी का बस एक ही सवाल है कि आखिर उन्हें भारतीय टीम में मौका कब मिलेगा? उनकी मौजूदा उम्र 25 साल है. वह जबरदस्त फॉर्म में हैं. उनके हुनर का फायदा उठाने का यही सही समय है.

देश के लिए टेस्ट और टी20 खेल चुके हैं पाडिक्कल

देवदत्त पाडिक्कल को जरूर वनडे फॉर्मेट में मौका नहीं मिल रहा है. मगर वह देश के लिए टेस्ट और टी20 फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं. मगर उस दौरान प्रदर्शन अच्छा नहीं होने की वजह से वह जल्द ही ड्रॉप हो गए.

देश के लिए उन्होंने खबर लिखे जाने तक 2 टेस्ट और 2 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 3 पारियों में 30.00 की औसत से 90 और टी20 की 2 पारियों में 19.00 की औसत से 38 रन निकले हैं.

